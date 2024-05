Juvenes Dogana, Fabbri è il nuovo allenatore

Un ciclo si chiude, un altro si apre. Dopo quattro stagioni, Manuel Amati non sarà più l’allenatore della Juvenes Dogana. Per sostituirlo, la società ha scelto Achille Fabbri. Riminese, classe 1966, dopo essere arrivato fino alla Serie C2 da calciatore, come allenatore ha già acquisito grande esperienza. Tra i suoi incarichi recenti spicca quello di vice commissario tecnico della Nazionale di San Marino, fino al dicembre 2023.

Per quanto riguarda il Campionato sammarinese, Fabbri non è alla prima esperienza, avendo già allenato il Murata. Insieme a lui, la Juvenes Dogana punta a salire nelle posizioni di vertice del torneo. Contestualmente, la società saluta e ringrazia mister Amati dopo le quattro annate trascorse insieme, facendogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera.