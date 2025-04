Kalkbrenner alla consolle dello Space

L’estate dello Space prende il volo. Dopo l’annuncio della serata di apertura con Carl Cox e Black Coffee, il locale sulle colline riccionesi ha già svelato la seconda data, quella del 2 giugno. A solcare la consolle sarà Paul Kalkbrenner, il dj tedesco classe 1977, habitué dell’Hushuaia di Ibiza e dei migliori club del mondo. L’ultima apparizione dell’artista in riviera fu quella del 2022, al Rimini beach Arena e ora, passati tre anni, Kalkbrenner tornerà in Romagna, esibendosi nella città tempio del mondo della notte. Con il dj tedesco, salgono a tre i grandi nomi annunciati fino a questo momento dallo Space, per un cartellone estivo all’insegna degli ospiti internazionali e soprattutto dei party indimenticabili, tutti da scoprire ancora. Paul Kalkbrenner è in attività dal 1999 e in carriera ha pubblicato 12 album, scegliendo come cavallo di battaglia la musica techno. Influenzato dai ritmi della Berlino post muro, inizia a suonare nei club della città e lavorando come montatore nell’industria televisiva. Un mestiere che gli permette di finanziare il suo progetto, quello di produrre musica e così nel 1999 fonda l’etichetta discografica BpitchControl, con cui arriverà a produrre otto dischi.