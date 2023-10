La kermesse su transizione digitale e data science al Palacongressi di Rimini

Rimini, 27 ottobre 2023 – Transizione digitale, sicurezza informatica, data science, e le imprese chiamate a un confronto in occasione della convention “Shape the present. Build the future”, organizzata al Palacongressi (Ieg) di Rimini da Var Group. La kermesse ha registrato un forte afflusso di presenza, in totale gli organizzatori parlano di circa 1900 partecipanti. In calendario: talk, sessioni di approfondimento, ma anche un confronto diretto con i maggiori brand internazionali. Tavoli, poi, sulla sperimentazione dal vivo di nuove tecnologie e dibattiti sulle contaminazioni futuristiche a cura di Hackathon, in collaborazione con Talent Garden.

Insomma, una full immersion nel futuro di una transizione digitale che adesso attrae settori tradizionalmente più cauti, come il manifatturiero, i negozi al dettaglio, la grande distribuzione, la moda e il tessile, ma anche il vinicolo e l’arredamento. In palinsesto, inoltre, panel su sicurezza informatica e dibattiti sull’intelligenza artificiale.

Presentato, infine, il Var Digital Art Award, istituito da Var Digital Art di Var Group e vinto da Luca Pozzi. Quanto alle dinamiche interne dell’azienda, ieri, durante la conferenza stampa pomeridiana, Francesca Moriani, amministratore delegato del Gruppo, ha parlato di “leadership condivisa e di un approccio assolutamente inclusivo dell’azienda verso le risorse umane, parola d’ordine è ‘divertirsi’". “Var Group ha un processo di internalizzazione in corso che considera la ‘cultura’ di ciascun mercato da penetrare in un mondo non più globalizzato a causa dei conflitti”, è quanto sottolineato invece da Alessandro Gencarelli, responsabile vendite e marketing. Francesca Tommassetti, responsabile della Sostenibilità, dal canto suo ha parlato della “intelligenza artificiale” comparandola alla “rivoluzione industriale”. La convention Var Group 2023, poi, quest’anno, si è trasferita dal Palacongressi di Riccione a quello di Rimini. E per il futuro delle capitali del turismo come Rimini, Var Group pensa a una transizione digitale che inserisca, per esempio, la “blockchain nelle recensioni online, monetizzandole”. E auspica inoltre a una “maggiore personalizzazione dei servizi turistici e una sostenibilità del settore che vada a braccetto con la mobilità anch'essa sostenibile”. Var Group vanta un fatturato da 702,6 milioni di euro al 30 aprile 2023, e impiega circa 3700 persone, fra dipendenti e collaboratori.