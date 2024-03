Key chiude con numeri record. Boom di presenze: aumento del 41%

C’è un dato che dice tutto: +41%. È l’incremento delle presenze registrate a Key-The Energy transition expo rispetto allo scorso anno. La rassegna dedicata alle energie rinnovabili, che si è conclusa ieri in Fiera, è giunta alla seconda edizione da ‘autonoma’, cioè staccata da Ecomondo. Ed è già diventata grande, numeri alla mano. Tanto che Ieg parla di "risultati straordinari" per un evento che è "punto di riferimento del Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo per la transizione e l’efficienza energetica".

Dopo tre giorni di business, incontri e approfondimenti sulle tematiche chiave del settore, si tirano le somme con un bilancio positivo. Se il +41% riguarda le presenze complessive, quelle internazionali crescono addirittura del 60%. La manifestazione ha anche visto crescere di oltre il 30% i brand espositori presenti, per un totale di 830, di cui il 35% provenienti dall’estero, con una forte componente cinese e dell’area nordeuropea. La superficie espositiva si è estesa su 16 padiglioni, 4 in più rispetto al 2023. Oltre 120 convegni hanno animato il quartiere fieristico riminese, mantenendo i riflettori puntati sulle trasformazioni che stanno interessando il mercato dell’energia. Più di 500 i top buyer e le delegazioni internazionali, provenienti da 57 Paesi, ospitati in fiera grazie al supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale e di Ice Agenzia. Il Nord Africa, l’Africa Subsahariana, l’Est Europa e l’Area Balcanica hanno costituito le aree più rappresentate.

Key, inaugurata mercoledì dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, "ha rispecchiato – l’istantanea di Ieg – la forte vivacità e il fermento che stanno caratterizzando il mercato a livello internazionale, con la partecipazione di operatori professionali qualificati da tutto il mondo".

La manifestazione ha confermato il proprio ruolo di incubatore per start-up e Pmi innovative italiane e internazionali. Sempre nella giornata inaugurale, per la prima volta, è stato consegnato il premio intitolato alla memoria del compianto presidente di Ieg, Lorenzo Cagnoni.

Giuseppe Catapano