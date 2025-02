Key diventa sempre più internazionale. Business e dibattiti: rinnovabili al centro

di Marco Principini

Sarà un’edizione da record quella di Key in programma dal 5 al 7 marzo alla fiera di Rimini. In pochi anni, del resto, Key–The Energy Transition Expo organizzato da Ieg (Italian Exhibition Group) è diventato l’evento di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo sulla transizione e l’efficienza energetica. Come conferma il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, "grazie ad un quartiere espositivo altamente sostenibile e ad un territorio da sempre attento ai temi ambientali, Key tornerà anche quest’anno ad attrarre la sua community, offrendo un palcoscenico di business e un luogo di dibattito privilegiato alla transizione e all’efficienza energetica, accogliendo espositori, visitatori, buyer e operatori professionali qualificati provenienti da tutto il mondo. A loro e agli altri stakeholder del settore vogliamo garantire opportunità di incontro, confronto e interlocuzione, per contribuire ad individuare soluzioni comuni e condivise. Con un palinsesto convegnistico ricco anche di occasioni e protagonisti globali, le aziende e i professionisti presenti a Key potranno rimanere aggiornati su innovazioni e prospettive di questo mercato".

Da record, dicevamo. Perché sarà la più grande di sempre, con la presenza di circa 1.000 espositori (in crescita di oltre il 20% rispetto al 2024) per un totale di 90mila metri quadrati di superficie espositiva su 20 padiglioni (quattro in più rispetto ai 16 del 2024). "E sarà la più internazionale di sempre – continua Alessandra Astolfi, global exhibition director Green&Tech Division di Ieg – Con il 35% di espositori internazionali ma anche, grazie al supporto del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dell’Agenzia Ice, alla collaborazione con le più importanti associazioni del settore e ad una capillare rete di agenti in tutto il mondo, con più di 350 fra hosted buyer, delegazioni e operatori professionali provenienti da oltre 50 Paesi, con Nord Africa, Medio Oriente, Balcani ed Est Europa che costituiscono le aree più rappresentate".

Key 25, dunque, estende e rafforza la sua visione consolidando il proprio ruolo di network di riferimento per la community globale della transizione e dell’efficienza energetica, in grado di riunire tutti gli stakeholder del settore. "Negli ultimi tre anni – aggiunge Christian Previati, exhibition manager di Key – abbiamo consolidato il percorso di crescita della manifestazione e puntiamo a estenderne la leadership, rafforzandone il posizionamento lungo il tragitto giusto per coniugare sviluppo economico e soddisfacimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Fotovoltaico, eolico, idrogeno, efficienza energetica, sistemi di accumulo dell’energia, mobilità elettrica e città sostenibili sono i settori merceologici rappresentati a Key. La panoramica completa su queste sette aree è il tratto peculiare della manifestazione, che la rende unica nel panorama fieristico europeo".

Fra le novità di questa edizione si segnala il potenziamento dello spazio riservato all’idrogeno, nella nuova area Hype–Hydrogen Power Expo supported by Hydrogen & Fuel Cells, organizzata congiuntamente da Italian Exhibition Group e Hannover Fairs International GmbH (Hfi), filiale italiana di Deutsche Messe Ag. Quest’anno debutterà inoltre Su.port-Sustainable Ports for Energy Transition, focus espositivo dedicato all’elettrificazione delle banchine portuali, fondamentale per ridurre le emissioni nel settore marittimo, promuovere la sostenibilità nei porti e accelerare lo sviluppo dell’eolico off-shore, in particolare floating.

Come sempre, Key si caratterizzerà per un ricco programma convegnistico con i maggiori esperti a livello mondiale, definito dal comitato tecnico scientifico presieduto dal professor Gianni Silvestrini. Sono oltre 100 gli eventi in programma nelle tre giornate di manifestazione. Fra gli appuntamenti, si segnala mercoledì 5 marzo, a partire dalle 14.30 (cupola Lorenzo Cagnoni, hall sud), il Key Energy Summit alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Eeergetica, Gilberto Pichetto Fratin, su ‘Decarbonizzazione e competitività, dalle politiche europee all’industria italiana. Strategie per una transizione energetica sostenibile e volta alla crescita’. Nell’area dedicata all’efficienza energetica sarà infine presente uno spazio riservato a Federcostruzioni, la Federazione di Confindustria che rappresenta la filiera italiana delle costruzioni.