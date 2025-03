Key, rivoluzione verde. C’è nuova energia tra pannelli colorati, auto elettriche e robot

di Federico TommasiniColori, sorprese e tante novità. Key non smette mai di sorprendere e anche quest’anno porta tra i padiglioni della fiera di Rimini l’energia in tutte le sue declinazioni. L’innovazione è al centro della fiera organizzata da Italian Exhibition Group, che si chiuderà oggi: dai pannelli fotovoltaici colorati alla robotica per le città del futuro, fino alla mobilità sostenibile con una gara nazionale dedicata ai giovani. Senza dimenticare poi il futuro dell’elettrico su strada con il colosso americano Tesla, in fiera con la Model X, l’auto ammiraglia della gamma e le nuove modalità di ricarica. Ce n’è per tutti i gusti, l’energia green e la transizione sono le vere protagoniste, le applicazioni sono molteplici. Da Omnia Solar i pannelli fotovoltaici si colorano con mille tonalità, soddisfando le esigenze estetiche e architettoniche dei più sofisticati e soprattutto ogni tipologia di paesaggio. "Le nostre tecnologie sono incentrate sulla transizione 5.0 e i pannelli sono tutti made in Unione Europea per rispettare al meglio le linee guide Ue – spiega Andrea Agostinelli, direttore commerciale dell’azienda –. I nostri prodotti piacciono molto, c’è interesse da parte di tutti, rispetto agli anni passati questa volta vediamo molta focalizzazione sull’argomento e questa è una buona cosa per noi e soprattutto il nostro campo".Il futuro è sempre più vicino con la tecnologia e la robotica di Veolia, la società che propone le novità nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale per creare città sempre più digitali, sicure e accoglienti. Un team di esperti nella trasformazione ecologica presenta soluzioni all’avanguardia nei settori legati all’energia, acqua e rifiuti per rispondere all’urgenza di decarbonizzare. Uno sguardo al mondo del domani che offre soluzioni di efficienza energetica, produzioni locali di energia e flessibilità. Tra i padiglioni della fiera targata Ieg si possono trovare anche le automobili elettriche, alcune alimentate direttamente da pannelli solari, altre da colonnine elettriche dalle tecnologie all’avanguardia. Tra le tante spicca il gioiellino di Elon Musk, la Model X, il suv di casa Tesla. La casa automobilistica a stelle e strisce arriva a Rimini per presentare le soluzioni innovative legate all’energia e alla mobilità sostenibile. Un mondo a energia solare che non passa solo attraverso le automobili: Powewall è la batteria domestica che accumula energia solare garantendo autonomia anche durante i blackout, riducendo i costi in bolletta. O ancora Wall connector, la soluzione compatibile con Tesla e altri modelli per la ricarica dei veicoli tramite energia solare.C’è posto anche per i giovani e le nuove generazioni appassionate alla mobilità sostenibile. A Key 2025 torna la Sustainable Electric cars race, la seconda edizione della gara nazionale di mobilità dedicata a 17 squadre di studenti delle scuole superiori da dieci regioni italiane. I ragazzi si sfidano nella progettazione di veri e propri modellini funzionanti di veicoli elettrici in scala ridotta e radiocomandata. "Un modo divertente per sviluppare e mettere in pratica competenze tecniche di meccanica ed elettronica – spiega Daniela Biscarini, ceo di Ewiva, l’azienda organizzatrice dell’evento –. È stata messa in campo la capacità di visione di insieme che in questo momento serve più che mai e posso dire che questi giovani sono stati tutti eccellenti. Si è creato tanto affiatamento, molte squadre hanno indossato anche delle vere e proprie divise per contraddistinguere il loro team, proprio come in Formula 1". La finale della competizione sarà questo pomeriggio alle 14 nel padiglione A6 e vincerà la squadra che rispetterà maggiormente gli ambiti fondamentali della gara: economicità, semplicità, collaborazione, sicurezza e innovazione.