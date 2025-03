Key sempre più internazionale

La prossima edizione di Key-The Energy Transition Expo sarà la più grande e internazionale di sempre. La rassegna organizzata da Italian Exhibition Group, riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo sulla transizione e l’efficienza energetica, vedrà da domani a venerdì in fiera la presenza di circa 1.000 espositori (in crescita di oltre il 20% rispetto al 2024) per un totale di 90mila metri quadrati di superficie espositiva su 20 padiglioni. Oltre il 30% degli espositori arriva dall’estero.