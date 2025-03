Key, si alza il sipario. Nuove sfide per l’energia

Su il sipario. In Fiera è il giorno di Key-The Energy Transition Expo, la rassegna organizzata da Italian Exhibition Group diventata punto di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo per la transizione e l’efficienza energetica. A inaugurare l’evento, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin che taglierà il nastro alle 12. Tra i padiglioni – fino a venerdì – ci saranno più di mille espositori (il 20% in più rispetto al 2024), di cui oltre il 30% internazionali. Attese delegazioni provenienti da più di 50 Paesi, con Nord Africa, Medio Oriente, Balcani ed Est Europa che costituiscono le aree più rappresentate. Alle 12, come detto, è in programma l’inaugurazione: a fare gli onori di casa il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti. Oltre a Pichetto Fratin ci sarà anche il presidente della Regione, Michele de Pascale. Alle 14.45 (main stage) prenderà il via il Key energy summit, aperto dai saluti istituzionali di Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg, e dall’introduzione di Gianni Silvestrini, presidente del comitato tecnico scientifico di Key. Sarà il momento in cui esperti e operatori si confronteranno sulle sfide per il futuro dell’energia. A seguire, alle 17, sarà consegnato il premio innovazione Lorenzo Cagnoni alle tre startup che si sono distinte per i loro progetti e ai sette espositori che a Key presenteranno i progetti più all’avanguardia, uno per ciascun settore merceologico della manifestazione.

"L’edizione 2025 di Key sarà la più grande mai realizzata, confermando quella sua visione trasversale e integrata su più comparti e tecnologie, che la differenza da tutti gli altri eventi europei dedicati all’energia" l’istantanea che arriva da Ieg. La manifestazione sarà ospitata in venti padiglioni (quattro in più rispetto al 2024) e 90mila metri quadrati di superficie, divisi in sette aree tematiche dedicate ad altrettanti settori merceologici: fotovoltaico, eolico, idrogeno, efficienza energetica, energy storage, e-mobility e sustainable city. Fra le novità, il potenziamento dello spazio riservato all’idrogeno, nella nuova area Hype-Hydrogen power expo supported by hydrogen & fuel cells, organizzata congiuntamente da Italian Exhibition Group e Hannover Fairs International GmbH, filiale italiana di Deutsche Messe Ag.

Debutterà, inoltre, Su.port – Sustainable ports for energy transition, focus espositivo dedicato all’elettrificazione delle banchine portuali, fondamentale per ridurre le emissioni nel settore marittimo, promuovere la sostenibilità nei porti e accelerare lo sviluppo dell’eolico off-shore. Nel padiglione A5, nell’area dedicata all’efficienza energetica, sarà presente uno spazio dedicato a Federcostruzioni.

g. c.