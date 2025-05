Kids Family. Festival con Ruffini

Con spettacoli, laboratori, incontri, expo, animazione, party serali e ospiti d’eccezione come l’attore, regista, e conduttore televisivo Paolo Ruffini e la coppia Salvo & Giorgia, nell’arena family della Notte Rosa, torna Riccione Kids Family Festival. L’appuntamento, pensato per grandi e piccini, si terrà dal 19 al 21 giugno in piazzale Ceccarini, baricentro dell’evento. Grande attesa per Ruffini, protagonista di ‘Presente’, titolo dello spettacolo che vuole essere anche un invito, nonché un’occasione per riflettere sul nostro tempo. L’appuntamento è per giovedì 19 giugno.