Killer dei cani, Cellarosi rinviato a giudizio

Attentato continuato alla salute pubblica mediante deterioramento dell’ambiente, maltrattamento e uccisione di animali, evasione e minaccia continuata alla pubblica autorità. Queste le accuse che hanno portato al rinvio a giudizio di Giorgio Cellarosi, l’84enne sammarinese accusato di essere il killer dei cani del Titano.

Un rinvio a giudizio arrivato al termine di una complessa e articolata attività investigativa da parte del reparto operativo e di polizia giudiziaria della Gendarmeria insieme alla sezione pronto intervento, ufficio infortunistica stradale e attività di polizia giudiziaria della Polizia Civile. Attività coordinata dal commissario della legge Elisa Beccari.

Cellarosi era stato arrestato nel mese di aprile scorso dopo le indagini scattate in seguito alle numerose segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine dai cittadini e dalle associazioni di protezione animali. Indagini che hanno consentito di raccogliere elementi a carico dell’anziano sammarinese di maltrattamento e uccisione di animali per i casi più recenti, queli del 2022 a Montecerreto e nel 2025 a Fiorentino.

Utile infatti ricordare che il killer dei cani a San Marino fa paura ben 14 anni. È la primavera del 2011 quando l’Associazione protezione animali denuncia i primi casi. Dall’aprile di quell’anno a luglio sono trenta i cani avvelenati, di cui soltanto cinque salvati. Nei parchi si scoprono decine di bocconi imbevuti di un potente pesticida. Ma la mano del killer continua a colpire anche negli anni successivi prendendo anche di mira la mostra canina internazionale di scena a San Marino. Poi sospesa. Per quegli avvelenamenti non ci sono elementi a carico dell’84enne sammarinese.

La Gendarmeria ha anche concluso le indagini sui presunti episodi di avvelenamento avvenuti lo scorso giugno a Faetano (due i cani coinvolti uno dei quali morì). In quei casi non si trattò di avvelenamento doloso. Lo prova quanto emerso dai sopralluoghi effettuati dagli agenti, ma anche dagli approfonditi accertamenti di natura chimica e sanitaria sui due animali e sui residui degli alimenti da loro ingeriti.

Gli esiti di quegli esami hanno permesso di escludere l’avvelenamento doloso e quindi il coinvolgimento di Giorgio Cellarosi. Infatti, le analizi effettuate hanno accertato che la morte di uno dei due animali non è riconducibile a sostanze tossiche. Ma a una quantita elevata di sodio, verosimilmente sale comune, nel sangue dei due cani.