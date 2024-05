Killer francese nascosto in hotel. Uccide padre di due bambini e scappa a Rimini: arrestato

Quando lo hanno riconosciuto e arrestato, aveva appena finito di mangiare in un locale di viale Regina Elena. Adrian Achour, un cittadino francese di soli 20 anni con origini marocchine, era latitante da quasi una settimana, in quanto accusato di aver sparato e ucciso a sangue freddo un connazionale nella notte tra il 9 e il 10 maggio scorsi, nella piccola e tranquilla cittadina di Mably, nella Loira. Dopo il delitto, il giovane si era dato alla macchia riuscendo a raggiungere l’Italia e Rimini, potendo forse contare su una rete di appoggi. Ha soggiornato in due hotel, prima nei pressi della stazione poi sul lungomare, fin quando non è stato pizzicato dagli investigatori della squadra mobile riminese, guidata dal commissario capo Marco Masia. Ora si trova in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa che vengano avviate le pratiche per l’estradizione.

L’indagine era partita a seguito del mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi il 15 maggio. Cinque giorni prima, a Mably, il corpo senza vita di un uomo di 28 anni era stato ritrovato all’interno della sua abitazione. La vittima, padre di due bambini di uno e due anni, era stato colpito al collo da un’arma da fuoco, probabilmente nel corso di un litigio, anche se per motivazioni che al momento restano sconosciute. A dare l’allarme era stata proprio la moglie del 28enne, trovando il marito steso a terra in una pozza di sangue. I sospetti degli inquirenti francesi si sono orientanti fin da subito verso Achour, che nel frattempo però aveva fatto perdere le sue tracce. La collaborazione tra la Polizia di Stato italiana e quella francese ha rivelato che il sospettato poteva trovarsi a Rimini, dove aveva pernottato vicino alla stazione ferroviaria. Il Servizio centrale operativo ha subito informato la squadra mobile della possibile presenza del pericoloso criminale. Tuttavia, le verifiche nell’albergo dove aveva soggiornato con una donna, poi arrestata in Francia il 15 maggio, hanno dato esito negativo poiché l’uomo aveva già lasciato la struttura. Grazie al coordinamento del servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine di Roma, gli investigatori della squadra mobile hanno analizzato tutte le informazioni disponibili, interrogando testimoni e visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Le prime ricerche non hanno dato risultati, ma il lavoro degli investigatori ha permesso di scoprire che il sospettato aveva attivato una Sim card italiana per utilizzare il traffico dati sul suo cellulare. L’analisi delle immagini delle telecamere e le testimonianze locali hanno indicato che l’uomo si trovava nella zona del lungomare di Rimini. Dopo alcune ore di ricerche, è stato individuato nei pressi di viale Regina Elena. Riconosciuto dagli agenti della squadra mobile, è stato arrestato e portato in Questura per l’identificazione. Confermata la sua identità, è stato informato dell’arresto in esecuzione del mandato francese e trasferito in carcere.