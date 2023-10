"Killer mosso da grande rabbia: conosceva bene la vittima"

Le modalità dell’omicidio di Pierina denotano "una grandissima rabbia" che potrebbe essere indice "di una conoscenza pregressa". La vittima, in altre parole, conosceva chi le ha teso una trappola mortale al rientro a casa. È questo il ’profilo’ dell’assassino delineato da Massimo Picozzi, psicologo e criminologo ospite della puntata di "Quarto Grado" dedicata al delitto di via del Ciclamino. Lo psicologo si è soffermato anche sulle coltellate inflitte alla 78enne: in tutto 17. Un numero che, secondo Picozzi, meno plausibile ipotizzare il coinvolgimento di una figura femminie, "dato che in genere le donne tendono a colpire stando meno a contatto con il bersaglio". Tuttavia, "occorre valutare bene la profondità degli affondi, perchè nel caso di una lama di piccole dimensioni rientrebbe in gioco anche una donna".