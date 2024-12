Kit anti-spreco alimentare nelle scuole di Cattolica: un passo verso la sostenibilità

Arriva nelle scuole cattolichine anche il "kit anti-spreco" alimentare, per contrastare, con l’aiuto dei piccoli cittadini e cittadine, lo spreco di cibo. Si tratta di un contenitore lavabile e riutilizzabile per riportare a casa frutta o pane avanzati della mensa o, viceversa, per portare in classe merende fatte in casa ma prive del dannoso packaging monouso.

È la nuova azione proposta dall’amministrazione comunale di Cattolica, capofila di un progetto realizzato grazie al sostegno di Atersir e della Regione Emilia-Romagna, nato dalla collaborazione tra l’associazione ambientale "Basta Plastica in Mare Network" insieme alla startup svizzera milanese reCyrcle e l’associazione Switch on Lab.

"Progetto che mira a promuovere la progressiva eliminazione degli sprechi alimentari – spiega l’amministrazione comunale – e a ridurre i rifiuti a partire dalle scuole, attraverso il coinvolgimento di alunni e alunne con l’obiettivo di educarli sin da giovanissimi a gesti piccoli ma molto importanti".

La campagna prenderà il via lunedì dall’auditorium della scuola secondaria di primo grado "E. Filippini" e vede coinvolti gli alunni e alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Cattolica. A illustrare le finalità del progetto "Cittadinanza in erba" e a consegnare più di 900 "student box" saranno gli Assessori alla sostenibilità ed ambiente Alessandro Uguccioni e alle politiche educative Federico Vaccarini.

Il contenitore, a chiusura ermetica, sarà donato dentro un sacchetto in tela naturale personalizzato con un titolo "Agente di cambiamento Junior per l’Agenda 2030". Lo "student box", prodotto certificato, lavabile industrialmente, può essere utilizzabile anche in frigo, freezer e microonde.