Kobra a San Marino per celebrare 40 anni di amicizia con il Brasile

Kobra sul Titano per celebrare i 40 anni di relazioni ufficiali con il Brasile. E quello presentato ieri è solo il primo degli eventi organizzati da San Marino. Al tavolo il segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il segretario particolare della segreteria di Stato agli Esteri Marco Mularoni. Al centro delle celebrazioni, patrocinate dalle Segreterie, insieme a quella per la Cultura, la presenza in territorio del famoso artista Kobra che da giovedì della prossima settimana al 3 settembre esporrà alcune delle sue opere nella sala esposizioni al piano terra della sede della Segreteria di Stato per il Turismo, in Contrada Omagnano. L’artista e pittore brasiliano, noto artista di strada famoso per i suoi murali realizzati con la tecnica del graffitismo, e già autore del murale sulla storia della Repubblica di San Marino commissionato da Sit spa sulla sede della propria azienda divenuto anche francobollo, sarà a San Marino da lunedì della prossima settimana e fino al 2 aprile quando nella sede della mostra incontrerà i visitatori e realizzerà un’opera celebrativa che lascerà in dono alla Repubblica.

Intanto, venerdì della prossima settimana, alle 18.30, è previsto il taglio del nastro dell’esposizione. Poi, lo stesso giorno, alle 21 è programmata la proiezione del docufilm ‘Kobra – Self Portrait’ al Cinema Concordia di Borgo Maggiore). Una serata nella quale sarà presente anche l’artista brasiliano.