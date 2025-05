La 1000 Miglia torna sulle contrade di San Marino: "Il nostro territorio è il suo habitat naturale"

La Corsa più bella del mondo torna nella Repubblica di San Marino. Ad annunciarlo il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati e la presidente di 1000 Miglia Srl Beatrice Saottini. Nel pomeriggio di giovedì 19 giugno, in dirittura d’arrivo della terza tappa di gara, gli oltre 400 gioielli a quattro ruote costruiti fra il 1927 e il 1957 della 1000 Miglia 2025, preceduti dalle 120 Ferrari del Tribute 1000 Miglia e dalle auto elettriche della 100 Miglia Green, faranno il loro ingresso sul Titano dal suo confine occidentale. Transitando inizialmente dal Castello di Acquaviva, gli equipaggi entreranno nel territorio sammarinese da Costa del Santo. Giunti nel centro storico i piloti si misureranno in una serie di 8 prove cronometrate lungo i tornanti di via Montalbo e via Plana. Le prime Ferrari arriveranno intorno alle 15.30, mentre dalle 17 in poi sarà la volta delle storiche: nell’insieme il passaggio si protrarrà per circa quattro ore. Terminate le prove sportive, le vetture transiteranno da Piazza Sant’Agata e proseguiranno su Contrada delle Mura, Contrada Omerelli, via Eugippo e Contrada del Pianello fino a Piazza della Libertà, che ospiterà un controllo timbro. "Ancora una volta la Repubblica di San Marino – dice Pedini Amati – sarà attraversata dalla 1000 Miglia. La Freccia Rossa trova nel nostro territorio il suo habitat naturale e accogliere il passaggio di queste auto meravigliose è per noi motivo di grande orgoglio".