La ’2000 Giovani’ non vuole fermarsi: "Stiamo cercando nuovi spazi per ripartire"

"Il Kas8 lo abbiamo creato e amato, per questo siamo pronti a tornare". Parla così Monica Boschetti dell’associazione 2000 Giovani, che per quasi venti anni ha animato lo storico centro giovanile di Igea Marina. Da settembre, la gestione è passata alla comunità Papa Giovanni XXIII, vincitrice del bando comunale, ma l’associazione non intende lasciar cadere quanto costruito. Fondata negli anni ’90, 2000 Giovani è nata in un periodo in cui il Comune avviava consulte giovanili per ascoltare la voce dei giovani del territorio. "Eravamo attivi nella musica, nella formazione, nel giornalismo – racconta Boschetti –. All’epoca, volevamo uno spazio nostro e così, passo dopo passo, è nato Kas8". Il centro giovanile è stato inaugurato nel 2007, ma la storia dell’edificio inizia molto prima. Il Comune aveva espropriato un’abitazione abbandonata, la cosiddetta ‘casa dei gatti’, in stato di degrado e da tempo dimenticata. "Fummo proprio noi della 2000 Giovani a riprogettare e trasformare quella struttura in uno spazio per i ragazzi". Nel corso degli anni, il Kas8 ha ospitato una moltitudine di progetti: dal festival del rock ai contest teatrali, dallo sportello psico-pedagogico all’educativa di strada. Con il cambio di gestione, il Comune ha premiato però l’associazione Papa Giovanni per i suoi progetti di inclusione sociale. "Siamo increduli e preoccupati" ammette Boschetti. "Speriamo che il Kas8 resti uno spazio aperto a tutti". Nel frattempo, 2000 Giovani non si ferma: ha aperto due nuove sedi temporanee in via Virgilio e in via Ovidio, dove offre un servizio di aiuto compiti per le famiglie del territorio e non intende rinunciare al proprio impegno. "Stiamo valutando nuovi spazi dove poter ricominciare in modo stabile, a Bellaria o nel riminese", conclude Boschetti.

a.d.t.