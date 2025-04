La American Chamber abbassa i toni col Titano: "Presto relazioni più forti"

La American Chamber of Commerce in Italy, rappresentata nella Repubblica di San Marino da John Mazza, evidenzia che l’imposizione da parte dell’amministrazione Trump di una tariffa del 10% sulle importazioni provenienti dalla Repubblica di San Marino "potrà determinare per le merci sammarinesi un aggravio di costo sul mercato interno USA, ma in termini relativamente modesti per effetto del posizionamento di San Marino nella fascia tariffaria minima, grazie al riconoscimento da parte delle Autorità USA di un sostanziale equilibrio nella bilancia commerciale in rapporto alle rispettive dimensioni economiche". Amcham ha dunque espresso "la piena convinzione e fiducia che l’avvio immediato di un dialogo costruttivo tra le parti, improntato alla realizzazione di condizioni di interscambio più eque e più libere da barriere, tariffarie e non tariffarie, possa contribuire a sviluppare sempre di più le relazioni economiche transatlantiche e, per quanto riguarda in particolare San Marino, continuare a garantire anche per il futuro la solidità dello storico ed esemplare rapporto di collaborazione ed amicizia con gli Stati Uniti d’America".