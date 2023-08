La Angelini fa il pieno in Paese Altri incontri dopo Ferragosto

In agosto la politica non va in vacanza. In campo la coalizione che sostiene Daniela Angelini, che ha governato fino al 14 giugno, prima che la sentenza del Tar annullasse le elezioni del 2022, chiamando nell’ufficio del primo cittadino la commissaria Rita Stentella. L’altra sera in Paese doveva tenersi l’ultimo incontro pubblico della ex maggioranza con i cittadini per spiegare cosa è accaduto e cosa si sta facendo. "Ma ci siamo resi conto - spiega Riziero Santi, segretario del Partito democratico - che la voglia di sapere e aggiornarsi da parte dei riccionesi è forte, tanto che riceviamo continue richieste per tenere altre serate. Per questo quello in Paese non sarà l’ultimo appuntamento. Ne andremo a fissare altri due dopo Ferragosto, ai Tre Villaggi e a Villa Alta".

La decisione del Consiglio di Stato di rimandare al 10 ottobre la sentenza sul ricorso contro il provvedimento del Tar, non ha spento il dibattito e la ricerca di informazioni sulla situazione che la città sta attraversando. "E’ proprio così - continua il segretario - Non ci fermiamo perché c’è molta attenzione. C’è anche apprensione per il momento di stallo che sta attraversando la città. Fino ad oggi abbiamo fatto cinque incontri, tutti molto partecipati. Ogni volta erano presenti oltre un centinaio di persone. Ai riccionesi spieghiamo la situazione attuale e cosa intendiamo fare in futuro. Ovviamente attendiamo il 10 ottobre. Intanto non stiamo fermi. Gli amministratori continuano a seguire le varie questioni che riguardano le loro deleghe e competenze. Noi rimaniamo in campo, mentre dall’altra parte tutto tace".

a.ol.