La Angelini mette la firma sul bis . Natale e cantieri ora sono le priorità

Il secondo primo giorno di Daniela Angelini. La ripresa dei lavori comincia con una firma. È l’atto di notifica di rientro in servizio. Ieri la commissaria Rita Stentella era assente. L’incontro tra sindaca e commissaria dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Nel corso della giornata di ieri sono arrivati in municipio gli assessori per firmare e riprendere da dove avevano lasciato il 12 giugno scorso. Daniela Angelini torna a governare, ma il clima in città non è quello del giugno 2022. C’è fretta. Già ieri mattina le chiamate da parte dei referenti delle categorie e comitati abbondavano. Sindaca e giunta si trovano a lavorare da subito su due fronti. La città è là fuori che attende una risposta subito. Ma nella coalizione e in municipio i correttivi da fare sono diversi. Ieri pomeriggio si sono susseguiti i primi confronti tra i membri della giunta per ripartire con progetti e iniziative dei vari settori. Nel tardo pomeriggio il faccia a faccia con la coalizione inclusi i consiglieri comunali. Nel mezzo tante piccole riunioni politiche tra i protagonisti della coalizione e altri volti noti in città.

Dalle categorie attendono una convocazione in tempi brevissimi. La prima preoccupazione riguarda il palinsesto natalizio. I 400mila euro destinati dalla commissaria prefettizia Rita Stentella appaiono solo l’antipasto rispetto alle cifre spese negli anni passati. La sindaca e l’assessore Alessandro Nicolardi dovranno capire quanto c’è in cassa. Spremere le casse pubbliche non è una missione semplice perché il bilancio comunale per legge andrà chiuso entro metà novembre e i conti dovranno tornare. Ma per Natale è vietato sbagliare dopo un’estate a tinte grigie che segue una Pasqua non esaltante e un Natale 2022 non memorabile. Mancano appena una ventina di giorni all’accensione delle luminarie e non sono ammesse scuse.

Poi ci sono i cantieri. L’assessore Simone Imola è sul pezzo. Non ha mai smesso di seguire i lavori in città, ma adesso torna negli uffici. Serviranno alcuni giorni per riprendere contatto con i vari iter dei progetti, poi arriveranno le prime foto di rito al porto. I lavori per riqualificare il canale sono in partenza, questione di giorni. Problemi e ritardi potrebbero esserci su altri progetti, dall’ampliamento della piscina all’ex macello, solo per cominciare. Anche in questo caso in città attendono.

La ripartenza può avvenire solo se la coalizione sarà compatta a partire dal consiglio comunale. Da ieri i consiglieri fanno capolino in municipio per firmare il rientro in ‘servizio’. Riccione col cuore ha promesso fedeltà alla giunta. I numeri in consiglio restano stretti, ma c’è sempre l’amico Claudio Cecchetto, già avvistato ieri.

Andrea Oliva