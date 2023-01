La Banca del tempo dalla parte dei bimbi

La Banca del tempo dell’Isola dei Platani venerdì e sabato, mattina e pomeriggio, sarà presente tra piazza Matteotti e via Torre, "per promuovere un’attività ludica per tutti o bambini a carattere ambientale in cambio le befane daranno a tutti i bimbi bravi dolci a volontà" (per info e prenotazione delle calze contattare il 333. 5742268). Si tratta di "calze artigianali bellissime – spiegano i promotori – tutte fatte a mano dalle nostre volontarie per nonni, nonne, zie, zii e genitori che hanno piacere di regalare una calza della Befana davvero speciale", con dolci e leccornie.