La banca va a scuola per cercare di costruire il futuro dei giovani

Produzione di biodiesel, assistenza agli anziani mediante una rete di collaborazione di manodopera diffusa fatta di studenti e disoccupati, e produzione di un assistente digitale che aiuti gli anziani nella vita di tutti i giorni, contirbuendo a renderli più autonomi. È giunto al termine il progetto Glhf- La tua vita è in gioco, promosso da Banca Centro Emilia e RomagnaBanca, in collaborazione con la Federazione delle BCC dell’Emilia-Romagna e del Gruppo Cassa Centrale Banca, e dedicato agli studenti delle scuole superiori. Il progetto, iniziato lo scorso ottobre in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria con i convegni in presenza nelle scuole, è poi proseguito su base volontaria sulla piattaforma di edutainment (intrattenimento educativo) Discord. Qui i ragazzi, riunitisi in una vera e propria community, si sono misurati e confrontati da novembre a febbraio in un concorso di idee che si è concretizzato nella presentazione di un progetto innovativo su tematiche socio ambientali. La giuria - composta da Valentino Cattani, direttore della Federazione BCC dell’Emilia Romagna, Barbara Camporeale presidente di RomagnaBanca e Nicola Fabbri vicepresidente di Banca Centro Emilia - ha selezionato i 3 progetti finalisti che saranno presentati dai ragazzi oggi nella Sala congressi della Federazione a Bologna. I protagonisti della finale sono Cristian Qorri (ITC Rino Molari di Santarcangelo di Romagna); Jacopo Medri (Liceo Ludovico Ariosto di Ferrara); Francesca Archenti, Matteo Montanari e Leonardo Bai (IT Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio Emilia). In palio una borsa di studio di 3.000 euro, 2.000 euro e 1.000 euro rispettivamente per il primo, secondo e terzo progetto classificato.

"Al di là della realizzabilità dei progetti si conferma la bontà del percorso intrapreso - sottoineano i promotori –. Si tratta, infatti di muovere idee, guardare il futuro, immaginare nuovi scenari. E i nostri ragazzi dimostrano straordinarie risorse in tal senso".