La Banda dei ragazzi al teatro Galli

Dieci anni fa è cominciata l’avventura della Banda giovanile per iniziativa del maestro Renzo Angelini. Con la direzione del maestro Andrea Brugnettini la Banda ha esplorato nuovi territori della formazione e dell’esibizione musicale caratterizzandosi come una marching band, capace di divertire e coinvolgere vari pubblici. Oggi rappresenta nel panorama delle aggregazioni giovanili di Rimini un’esperienza originale e, per molti versi, unica, dove i ragazzi si divertono e fanno divertire. Il Comune, grazie al direttore Gian Piero Piscaglia ha aperto ai giovani le porte della Sagra musicale malatestiana offrendo ai ragazzi l’emozione di suonare al Galli all’interno di un programma di notevole rilevanza. Si è così sperimentata l’Orchestra Giovanile della città di Rimini, progetto che condiviso oltre che dalla Banda Giovanile anche dal Liceo Einstein, dalla Scuola Media D. Alighieri e dal Conservatorio Lettimi - Maderna.