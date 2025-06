La banda del buco non centra la cassaforte

Un colpo studiato con cura ma finito clamorosamente in fumo quello messo in atto nella notte tra domenica e lunedì da una banda di almeno due o tre persone, entrata in azione poco prima dell’alba con l’obiettivo di svaligiare la cassaforte del supermercato DPiù a Misano. I malviventi, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero presentati sul posto intorno alle 4 del mattino a bordo di una Bmw Station Wagon di colore scuro. Armati di mazze e strumenti da scasso, hanno iniziato a martellare il muro esterno dell’edificio, convinti di trovarsi in corrispondenza del locale in cui era custodita la cassaforte. Dopo parecchi minuti di lavoro, avrebbero forzato i mattoni e aperto un varco nel muro, entrando nel supermercato. Una volta dentro, però, la sorpresa: la cassaforte non era dove si aspettavano. Il piano, a quel punto, è saltato. A complicare ulteriormente la situazione, è stato l’attivarsi dei sensori di movimento interni che, come previsto, hanno fatto scattare l’allarme collegato con le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, ma al loro arrivo la banda era già riuscita a fuggire, lasciando sul posto solo danni e confusione. I ladri hanno abbandonato il supermercato a mani vuote, caricando rapidamente i propri attrezzi sull’auto e dileguandosi nel buio, prima che le pattuglie riuscissero a bloccarli. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici per valutare i danni alla struttura, che si preannunciano ingenti, a causa del pesante sfondamento murario.

I carabinieri della stazione di Misano, coordinati dalla compagnia di Riccione, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interno ed esterno al punto vendita e stanno ora lavorando all’identificazione del gruppo. L’attenzione è focalizzata anche su possibili movimenti sospetti registrati nelle ore precedenti e su eventuali collegamenti con episodi simili avvenuti nel territorio. La dinamica del blitz ricorda quella del colpo messo a segno alla fine di maggio alla tabaccheria Miraglia di via Coletti a Rimini. I malviventi, in quel caso, avevano individuato la zona sottostante alla rivendita per poi iniziare a bucare il solaio. Con precisione quasi millimetrica erano così sbucati proprio davanti al bancone e una volta nel negozio avevano iniziato a fare razzia di quanto c’era a portata di mano.