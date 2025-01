La banda del tombino colpisce ancora. Razziato un negozio di alimentari

La banda del tombino spaventa i negozianti di Bellaria. Proprio a ridosso dell’Isola dei Platani, lì dove in via Perugia l’altra sera si è consumato l’ennesimo furto in una attività che fa il paio con quanto successo al Mana Sushi la sera precedente.

Questa volta a finire nel mirino è stato un negozio di alimentari. Un market di via Perugia dove nella notte tra lunedì e martedì una banda di malviventi si è intrufolata dopo avere spaccato la vetrata con un tombino ritrovato abbandonato vicino all’esercizio.

Si è trattato di una banda molto assetata, dal momento che i ladri una volta sfondato l’ingresso del negozio si sono fiondati sugli scaffali dei superalcolici: letteralmente razziati dalla banda che ha così sottratto un gran numero di bottiglie di superalcolici per un valore complessivo ancora in via di quantificazione. Del furto si è accorta la proprietà l’indomani mattina, allertando immediatamente dopo i carabinieri. I militari, dopo il sopralluogo, hanno ora in mano le immagini delle telecamere di videosorveglianza, utili anche per ricostruire la via di fuga presa dai malviventi che, subito dopo essersi impossessati delle bottiglie, hanno fatto perdere le proprie tracce.

I carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili del colpo, mentre resta da capire se la banda del tombino sia la stessa che nei giorni scorsi ha fatto ’visita’ nella notte anche al Mana Sushi e ad un’altra attività del centro cittadino, che in questi giorni appunto è stato più volte nel mirino di numerosi colpi alle attività.