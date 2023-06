La ‘banda del trapano’ colpisce ancora

Sta facendo una strage la ‘banda del trapano’ a Santarcangelo. Negli ultimi giorni si contano una decina di furti, tra quelli andati a segno e quelli sventati. Tra le vittime dei soliti ignoti ci sono anche Aldo Balducci e i suoi familiari, che abitano in via Modena. "Sono venuti in casa mia, e subito prima erano andati nella casa di mia cognata, che abita nella stessa palazzina, al piano terra", racconta Balducci. Che sabato notte, dopo essere riuscito a mettere in fuga i ladri, ha subito chiamato i carabinieri e poi è andato a fare denuncia. "In caserma c’erano altre persone che hanno subito furti, e a quanto pare siamo stati tutti ‘visitati’ dalla stessa banda, che entra nelle case di notte dopo aver forzato porte e finestre con un trapano". La stessa banda che, sempre nella notte tra venerdì e sabato, ha tentato alcuni furti in via Togliatti e, nei giorni precedenti, aveva agito a San Martino dei Mulini e a Verucchio.

È lo stesso Balducci a raccontare il faccia a faccia con i ladri. "Erano circa le 2,30 di notte. Ho sentito il rumore di passi in cucina, ma mia moglie era in camera con me e quindi ho capito subito che si trattava di ladri. Mi sono alzato e sono in corso in cucina, e loro scappati buttandosi dal balcone. Erano almeno in due". Balducci abita al primo piano, ma prima di andare a casa sua la banda aveva fatto irruzione nell’abitazione della cognata, al piano terra. E qui i ladri sono riusciti a rubare: "Hanno portato via una macchina fotografica e la borsetta con il portafoglio, dentro c’erano 200 euro. Mia cognata non si è accorta di nulla, dormiva. Si è accorta di aver subito il furto quando ha sentito il parapiglia in casa mia".

In entrambe le abitazioni i ladri hanno usato sempre la stessa tecnica già usata per i furti di via Togliatti, a San Martino, a Verucchio: con un trapano praticano fori negli infissi di porte e finestre, e poi entrano di soppiatto nelle case mentre i proprietari dormono.

Dopo l’ondata di colpi sale a Santarcangelo l’allarme per i furti e il capogruppo della Lega Marco Fiori chiede soluzioni urgenti: "Il problema della sicurezza è più sentito che mai. Noi della Lega da anni continuiamo a chiedere un aumento delle forze dell’ordine e del presidio del territorio". Per Fiori "il ‘mantra’ di Santarcangelo isola felice, che l’amministrazione ci ripete da anni, è sempre meno credibile e purtroppo molti cittadini lo hanno scoperto a proprie spese. La nostra amministrazione si fa vanto del fatto che la nostra città è ambitissima, ma è proprio per questo motivo la sicurezza e prevenzione devono aumentare in maniera proporzionale ai nuovi residenti. Purtroppo nel corso degli anni questo non è avvenuto, anzi. Continuiamo a chiedere al sindaco di attivarsi affinché la nostra città disponga di pattuglie in servizio 24 ore su 24 tutti i giorni. Non è assolutamente ammissibile dover contare sulle eventuali disponibilità di uomini di Rimini, specialmente di notte".