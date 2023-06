La banda del trapano di nuovo in azione

Non c’è pace in Valmarecchia, flagellata nell’ultima settimana da una banda di ladri che cercherebbe di introdursi nelle abitazioni nel cuore della notte, spesso mentre gli inquilini sono intenti a dormire, forzando porte e finestre con un trapano. Dopoi casi a Poggio Torriana, Verucchio e San Martino dei Mulini a Santarcangelo, l’altra notte i soliti ignoti sono entrati in azione nella zona dello stadio ’Mazzola’, sempre a Santarcangelo, tra colpi riusciti e altri andati a vuoto.

In via Togliatti, il tentativo di effrazione dei malviventi è sfumato per un pelo. A metterli in fuga l’intervento involontario di una vicina di casa nottambula. "È avvenuto tutto attorno alle 2 o le 3 di notte – racconta il padrone di casa –. Noi stavamo dormendo al piano di sopra. I ladri, da quel che abbiamo potuto ricostruire, dopo aver scavalcato il cancello si sono avvicinati ad una finestra sita al piano terra, tra l’altro nemmeno particolarmente facile da raggiungere, e hanno praticato dei fori con un trapano. Qualcosa però deve averli convinti a rinunciare. Forse è stata la nostra vicina, che a quell’ora era sveglia e ha acceso le luci. Probabilmente, credendo di essere stati scoperti, i malintenzionati si sono allontanati di corsa. Al mattino ci siamo resi conto dell’accaduto e abbiamo contattato immediatamente i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari".

Il modus operandi adottato dai soliti ignoti in via Togliatti ricorda quello già visto negli ultimi giorni in occasione di altri furti, ad esempio per quello consumato nella notte tra domenica e lunedì scorso in via Brocchi, a Verucchio. In quel caso, una villetta è stata completamente ripulita da una banda che si era introdotta all’interno dopo aver praticato dei fori in una finestra al piano terra. Poco è importato, ai malviventi, che al piano di sopra ci fosse una famiglia composta da padre, madre e una bambina, che dormivano un sonno profondo senza sospettare di nulla. Hanno agito indisturbati, portando via denaro contante, orologi, anelli e bracciali.

Altre segnalazioni di furti, nei giorni scorsi, sono arrivate sempre da Santarcangelo, in particolar modo dalla zona attorno all’ex dancing Tre Stelle e da via Gualdo. Sui furti messi a segno indagano i carabinieri, che invitano i residenti a segnalare tempestivamente persone e movimenti sospetti alle forze dell’ordine così da consentire un rapido intervento anche in funzione preventiva.