La banda giovanile compie 10 anni e vola a Vienna

Da Rimini a Vienna, tra le capitali mondiali della musica. Importante riconoscimento per la banda giovanile Città di Rimini che, con il suo maestro Andrea Brugnettini, è stata ricevuta dal sindaco Jamil Sadegholvaad in occasione del decimo anniversario dalla fondazione. Un incontro emozionante per i giovani concertisti, con il primo cittadino che ha espresso il suo sostegno alla formazione per la prossima partecipazione al World Orchestra festival, in programma a Vienna dal 23 al 26 luglio.

"Da tempo – ha evidenziato il sindaco – la nostra città ha avviato un percorso di affiancamento e supporto alle realtà formative musicali, di cui la banda giovanile Città di Rimini è tra le principali espressioni. Un impegno che nasce dalla consapevolezza di come la musica sia un eccezionale strumento di crescita, culturale e umana. La peculiarità delle bande sta nel fatto che non c’è un solista sugli altri, ma c’è un insieme di talenti individuali che fanno squadra. E per questo vanno ringraziate le persone che mettono al servizio la loro esperienza e la loro passione per guidare questo progetto così prezioso. L’invito a un evento internazionale come il World Orchestra festival è uno splendido regalo per il decimo compleanno, offrendo l’opportunità ai ragazzi e alle ragazze di rappresentare Rimini in una delle patrie mondiali della musica, coronamento di un impegno che merita di essere coltivato, valorizzato e sostenuto".

"La partecipazione all’11esima edizione del World Orchestra festival di Vienna – spiega il maestro Andrea Brugnettini – è una tappa fondamentale del percorso della banda giovanile Città di Rimini. Un palcoscenico internazionale di prestigio dove i giovani musicisti porteranno il nome e la bandiera della loro città. Per realizzare questo sogno sono in fase di organizzazione anche cene di autofinanziamento e altri progetti di crowdfunding che ci serviranno a raccogliere i fondi necessari per affrontare questa prestigiosa esperienza internazionale".