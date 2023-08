La bandiera arancione sventola in paese

C’è una bandiera che sventola in paese, ma non è quella dei Fregoso, incontrastati signori quattro-cinquecenteschi della rocca, bensì è un vessillo di colore arancione. Sant’Agata Feltria è entrata tra le eccellenze d’Italia: storia, cultura e ambiente valgono la Bandiera arancione del Touring club italiano. Si tratta del quinto riconoscimento assegnato ai borghi più belli d’Italia in provincia di Rimini: in precedenza era andato a Montefiore Conca, Pennabilli, San Leo e Verucchio. Cosa ha spinto il Tci a ‘piantare’ la propria bandiera a Sant’Agata? "È un incantevole paese, da scoprire con calma – si legge nella motivazione – Il centro storico dominato da rocca Fregoso, il teatro Mariani, il più antico teatro in legno d’Italia che affaccia sulla bella piazza Garibaldi; le chiese di San Francesco della Rosa, Santa Chiara, la collegiata di Sant’Agata, San Girolamo e della Beata Vergine delle Grazie; i musei e il giro delle fontane, che tocca 3 fontane artistiche tra le storiche vie del paese". Numerosi sentieri e percorsi possono garantire camminate, escursioni in bici o in moto. Il sindaco Goffredo Polidori: "È un grande riconoscimento".