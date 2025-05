"La bandiera blu sosterrà il turismo. Ma puntiamo di più sugli stranieri"

Cattolica riparte dalla bandiera blu 2025, che è tornata dopo due anni di assenza, ma gli operatori chiedono ora di rilanciare anche la promozione turistica all’estero con nuovi investimenti specie per la bassa stagione, a partire da giugno. "Ben venga la Bandiera Blu – dice Roberto Baldassarri, presidente Coop.Bagnini di Cattolica – Ci teniamo a ribadire che è una riconquista in quanto Cattolica è stata fin dal 1988 tra le prime località a fregiarsi della bandiera blu e per ben 30 volte per la qualità del suo mare ma soprattutto per la qualità delle nostre spiagge, riconosciute e prese a modello da riviste del settore e da altre località. Ma non basta".

Baldassarri apre a un’analisi della prossima stagione estiva: "La nuova stagione si presenta complessa, soprattutto a giugno – spiega Baldassarri – quando la stagione sarà ancora tutta da costruire, perché è inutile negarlo, non ci sono più gli stranieri, siamo ridotti ad un 10% di flusso straniero rispetto ad un mercato turistico che è oramai completamente italiano". Il presidente dei bagnini entra nel dettaglio: "Per il mercato straniero si deve fare di più – spiega – la bandiera blu è spendibile a livello promozionale ma servono strategie di mercato su internet e con campagne pubblicitarie mirate dove rilanciare il nostro prodotto. Le fiere non bastano più. E giugno viveva soprattutto di turismo straniero come settembre decenni fa".

Mentre la stagione potrebbe poi decollare a luglio e agosto ma solamente con gli italiani: "Per luglio ed agosto abbiamo buone sensazioni – prosegue Baldassarri – stanno arrivando prenotazioni e penso che raggiungeremo il pieno degli scorsi anni. Non dovrebbero esserci problemi, ma parliamo sempre di turisti italiani". Intanto anche le altre categorie plaudono alla riconquista della bandiera blu: "È sicuramente un riconoscimento che si può spendere nella promozione e sul web con i social ha il suo ritorno promozionale – dice Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – anche se va ribadito che servono anche altre strategie per aumentare i flussi turistici in arrivo a Cattolica". Così altri operatori: "È un ottimo risultato che va sottolineato – ribadisce Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato di Cattolica – e per questo riconosciamo l’impegno dell’amministrazione comunale. Ora non possiamo fermarci e lavorare ancora di più per rilanciare Cattolica sul mercato turistico nazionale ed internazionale".

Luca Pizzagalli