La Bandiera blu verrà issata in piazzale Roma

Si svolgerà venerdì la cerimonia per la Bandiera blu, seguita dall’incontro ‘Sotto il mare di Riccione’. Alle 12 in piazzale Roma si svolgerà l’alzabandiera del vessillo che attesta l’eccellenza della qualità delle acque e dei servizi di spiaggia e l’impegno della città in tema di sostenibilità ambientale. Le celebrazioni proseguiranno alle 21 in piazzale Ceccarini con un di confronto sulla vita sottomarina dell’Adriatico. Con l’assessore Christian Andruccioli ci saranno l’assessore regionale Vincenzo Colla, Marco Candela dell’Università di Bologna, Claudio Mazza di Fee Italia, Giorgio Ovani dell’ufficio Ambiente del Comune di Riccione, Alice Pari di Fondazione Cetacea e Renato Santi dell’associazione Blennius. Durante la serata saranno proiettati alcuni video sulla straordinaria vita marina in Adriatico. "Il riconoscimento della Bandiera blu consolida l’impegno dell’amministrazione e della città nell’attenzione rivolta alla tutela ambientale - commenta l’assessore Andruccioli -. L’attestato è frutto della diffusione di una cultura ambientale che abbraccia il sistema città nel suo complesso".