La barafonda si tinge di blu. Avanza il Parco del Mare. San Giuliano vede la luce

Curioso che la presentazione di un progetto si concluda con una performance di danza, protagonisti studenti universitari del Campus di Rimini provenienti da mezzo mondo. L’insolito evento - conclusione dei un seminario sulla danza di comunità - è andato in scena ieri sulla piazza della darsena, suscitando la sorpresa dei passanti. E’ stato la ciliegina sulla torta della presentazione, avvenuta l’altro pomeriggio nella sede dello Yacht Club Rimini, sempre in darsena, dello stato di avanzamento del progetto del Parco del Mare di San Giuliano, illustrato dal progettista Filippo Piva, con i tecnici comunali e le assessore Valentina Ridolfi e Anna Montini.

Si tratta di una delle azioni principali della strategia ’Rimini di verde e di blu, città del mare per l’economia verde e blu’, investimento di oltre 10 milioni di euro, per l’80 per cento risorse europee. Il progetto prevede opere di rigenerazione urbana e riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’arenile di San Giuliano, ispirata ai temi del mare e della pesca, in linea con l’identità storica della ’Barafonda’. Prevede anche "accorgimenti per l’adattamento climatico, per la mitigazione degli effetti dell’ingressione marina", come in altri tratti del nuovo waterfront riminese. Ci saranno percorsi ciclpedonali e spazi accessibili, ad uso sportivo e ludico.

L’obiettivo è "partire con gli interventi tra fine 2025 e inizio 2026", spiega l’amministrazione. "Attraverso l’opera pubblica del Parco del Mare – afferma Ridolfi – abbiamo acceso e supportato questo percorso di cambiamento, cui confidiamo che ora faccia seguito un consistente impegno all’innovazione anche degli operatori e dei privati". Anna Montini ha ricordato il miglioramento della classificazione Arpae dello specchio di San Giuliano, dopo gli interventi attuati dall’amministrazione. "Interventi che hanno fatto sì che l’acqua del bacino Marecchia sud sia passato nella classificazione Arpae da ‘scarsa’ a ‘buona’ – sottolinea l’assessora –. Anche il recente salpamento della scogliera a “L” sulla spiaggia ha contribuito ad ottenere ottimi risultati in termini di miglioramento della circolazione delle acque, con effetti positivi sulla qualità del fondale, quindi sulla balneazione e in generale sulla bellezza del paesaggio".

Gli stessi operatori di San Giuliano saranno chiamati, assieme a quelli di Rivabella, a dare il loro "contributo attivo al laboratorio di co-progettazione sull’innovazione turistica" che si svolgerà questa mattina alla Fiera, a guida della Fondazione Piano Strategico.