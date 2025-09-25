La barca di Croatti attaccata dai droni: "Lanciati più ordigni contro di noi. È stato un inferno, ma non mollo"

"Non è stato il primo attacco, e non sarà l’ultimo. Ma io non mollo. Noi non molliamo...". Mentre racconta al telefono, la sua voce è rotta dall’emozione. Quando quando ha deciso di fa parte della Global Sumud Flotilla, Marco Croatti sapeva che la missione umanitaria verso Gaza sarebbe stata piena di pericoli. Ma dopo quant’è accaduto l’altra notte, quando la barca su cui sta navigando, la Morgana, è finita sotto l’attacco di droni, la tensione è alle stelle. "La paura c’è, è inevitabile. Sarebbe stupido negare che io e gli altri non abbiamo paura. Quello che è accaduto è gravissimo".

Il racconto del senatore riminese del M5s, che ieri (in videcollegamento dalla barca) ha aggiornato anche Giuseppe Conte e il gruppo dei parlementari pentastellati, è lucido e preciso. "Navigavamo in acque internazionali, a circa 38 miglia da Creta. Vedevamo droni volare vicino a noi, alcuni erano così vicini che sentivamo il rumore. Poi all’improvviso, intorno all’una di notte, abbiamo sentito la prima esplosione". Da quel momento "si sono susseguiti gli attacchi. Con lancio di bombe sonore, polvere urticanti, ordigni. Un drone ha colpito in pieno la randa (è la vela principale), che è andata in fiamme". Croatti e gli altri 7 a bordo della Morgana, tra cui il ravennate Carlo Alberto Biasioli, in tutta fretta si sono infilati i giubbotti di salvataggio. "Abbiamo subito pensato a mettere in sicurezza la barca, lavorando ore e ore. Nessuno di noi è riuscito più a dormire fino alle 5 del mattino, poi abbiamo riposato per un po’ a turno".

Una notte in bianco, durante la quale Croatti ha parlato più volte al telefono con la moglie, per rassicurarla. "Era molto allarmata. Anche noi siamo preoccupati. Questo attacco, vergognoso, inaccettabile, gravissimo, compiuto contro una barca battente bandiera italiana, disarmata, pacifica che porta aiuti umanitari. non è stato il primo e non sarà l’ultimo. Ci attendiamo altri raid con i droni. Ma io non mollo, noi non molliamo. Andiamo avanti per portare gli aiuti alla popolazione di Gaza".

Ieri prima il senatore riminese e poi lo stesso Conte hanno incalzato ancora una volta il governo e la premier Meloni, chiedendo protezione per la missione umanitaria. "Lanciamo un appello al governo affinché intervenga subito e protegga tutti gli attivisti impegnati con la Global Sumud Flotilla, prima che sia troppo tardi". Il ministro alla difesa Crosetto ha autorizzato la fregata della Marina militare Fasan a dare supporto agli equipaggi della Flotilla. Intanto da Fdi la senatrice Domenica Spinelli attacca Croatti: "Respingiamo l’accusa strumentale del senatore del M5s. Il governo si è mosso da subito diplomaticamente, per garantire l’incolumità ai partecipanti alla missione. il ministro Crosetto ha disposto l’invio di una fregata a supporto delle barche della Flotilla. Nonostante questo, riteniamo questa sia un’operazione di pura propaganda".