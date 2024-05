La battaglia contro i bazar parte dal Paese

Niente bazar, ma determinate tipologie di negozi per alzare il livello qualitativo di Riccione Paese. La rivoluzione dell’offerta commerciale in città partirà dal Paese. "Ci muoveremo in questo modo – premette la sindaca Daniela Angelini – perché quest’area si identifica già oggi come centro storico, dunque un ambito definito. Questo ci aiuta nel procedere con celerità, prima del resto della città".

I tempi per vedere approvato un regolamento di questo tipo sono brevi, conferma la prima cittadina. "Il tavolo sul commercio tornerà a riunirsi con le categorie agli inizi di giugno e in quella sede presenteremo maggiori dettagli. La volontà è quella di arrivare entro l’estate all’approvazione del nuovo regolamento".

La ‘zonizzazione’ dell’area del Paese dovrà servire a stabilire quali tipologie merceologiche di articolo si possono vendere e quali no. Ed anche in che modo. Altrove regolamenti simili sono realtà. Senza scomodare le grandi città d’arte i cui sindaci da tempo hanno deciso di percorrere questa strada, vicino a Riccione c’è l’esempio di Bellaria. Alcune settimane fa il consiglio comunale di Bellaria ha approvato un regolamento per migliorare il decoro e la qualità dei prodotti in vendita, con una particolare attenzione al made in Italy. Il nuovo regolamento mira a incentivare la commercializzazione di prodotti provenienti da filiera corta o a km zero, l’artigianato tipico, l’enogastronomia di qualità, e al medesimo tempo vieta la presenza di sale slot, compro-vendo oro, i money change e money transfer, il commercio all’ingrosso e i negozi bazar. Per capire quali criteri seguirà il Comune di Riccione serve tempo.

"Ci stiamo lavorando – riprende la prima cittadina –. Stiamo dando seguito allo studio portato avanti grazie al lavoro di De Ponti. Allo stesso modo procederemo con un altro regolamento che metta insieme e disciplini la varie norme oggi vigenti, quali ad esempio l’occupazione del suolo pubblico, l’esposizione delle merci, ed anche i comportamenti virtuosi da seguire così da individuare una disciplina unica in materia di decoro. In questo caso il regolamento che ne verrà fuori sarà vigente per l’intera città".

Intanto in Paese arriveranno operai e mezzi. Nei prossimi giorni partirà la sistemazione della pavimentazione in corso Fratelli Cervi con malte particolari per preservare nel tempo le pietre. Il costo dell’intervento previsto è di 20mila euro.

Andrea Oliva