La battaglia dei fittoni : "Basta camion in via Ducale"

"Ci chiediamo, e chiediamo al sindaco Sadegholvaad, che cosa hanno fatto di male il Rione Clodio e via Ducale per meritare un trattamento del genere". Ennesimo grido di dolore del Comitato di residenti della martoriata strada nel cuore del centro storico, trasformata in una piccola circonvallazione dopo la chiusura del Ponte di Tiberio. Ultimo motivo di protesta, almeno per ora, è la rimozione, da parte dell’amministrazione comunale, di alcuni dei fittoni che in via Ducale consentivano un minimo di separazione tra chi passava a piedi rispetto a macchine e mezzi pesanti. Il Comitato ne chiede perentoriamente "l’immediato ripristino".

"Dopo decine di manovre per entrare in via Ducale il camion c’è riuscito – si legge in un post pubblicato dai residenti sui social, con tanto di corredo fotografico di un grosso camion in transito –. I fittoni che delimitano il passaggi pedonale a inizio via sono stati tolti agevolando la curva di questi bestioni, mettendo in pericolo i passanti". "Chiediamo quindi – continua il Comitato residenti Rione Clodio – di ripristinarli nel più breve tempo possibile, fino all’intersezione con il Corso d’Augusto".

Paradossalmente, verrebbe da dire, era stato lo stesso Comitato a pubblicare a ripetizione sulle pagine locali dei social, immagini di pullman turistici, grossi furgoni e camion che non erano riusciti a imboccare la stradina. In non pochi casi erano stati costretti a fare pericolosamente marcia indietro proprio sul Corso d’Augusto, tra cittadini impauriti e turisti sbigottiti, ignari del fatto che le intrusioni non erano di fatto tali, ma previste da chi organizza la mobilità cittadina.

Un paio di settimane fa, dopo l’annuncio del Comune di attivazione della Ztv con telecamere di sorveglianza nel centro storico senza sanzioni per almeno i primi sei mesi del 2024 - la fase del cosiddette pre-esercizio come si è fatto per Rimini Nord - il Comitato aveva chiesto "una attivazione urgente della Zona a traffico limitato con telecamera per il Rione Clodio, da attivarsi a tutti gli effetti in anticipo rispetto al resto dei varchi del centro storico, con sanzioni per i trasgressori da subito". Motivo? Il "grave disagio provocato dal traffico... chiediamo di garantirci un minimo di sollievo notturno. Oggi il varco non viene rispettato dalla maggior parte dei mezzi".