La battaglia dei manifesti non risparmia i defunti

I manifesti elettorali accendono la campagna elettorale a Misano. In realtà la campagna vera e propria non è ancora iniziata. In città non sono state affisse le plance per le comunicazioni elettorali dove, come è sempre accaduto, vengono appiccicati i manifesti dei vari candidati alle comunali o ad altre elezioni quali le europee che cadranno sempre nei primi giorni di giugno. Ma il centrosinistra con il sindaco uscente Fabrizio Piccioni ha deciso di non rimanere con le mani in mano ed ha già rotto gli indugi. Così sulle plance pubblicitarie ecco comparire i manifesti del candidato sindaco Fabrizio Piccioni con la scritta ‘Scegli Misano-Ancora insieme!’, ma sopra i manifesti funebri. La cosa ha creato qualche mal di pancia nell’opposizione, con verifiche sulla possibilità di mettere manifesti elettorali su plance dove andrebbe fatta comunicazione istituzionale. "Il regolamento lo consente – precisa il sindaco Piccioni -. In questo periodo le plance possono accogliere manifesti commerciali e non essendo partito il periodo elettorale vero e proprio, è consentito pubblicizzare in questi spazi". Quello che il sindaco non ha deciso è la collocazione. In realtà i manifesti funebri non andrebbero in quella plancia, ma in caso di necessità lo spazio viene utilizzato anche per queste comunicazioni. Fatto sta che tra gli annunci dei defunti ecco comparire quelli elettorali del sindaco uscente. Piccioni la prende con ironia: "Vorrà dire che mi vedranno in molti".

Andrea Oliva