La ‘battaglia’ dei Villa e quella frattura nata con l’addio di Valentina

La battaglia senza sosta di un "nucleo familiare". La nota stampa di Uniamo chiama in causa i Villa. Fin dalle origini, nella civica che entrò nella coalizione di centrosinistra erano presenti oltre a Valentina Villa, poi diventata consigliere comunale, Mauro Villa, Claudio Villa e parenti. Valentina è stata la prima a muovere battaglia contro la sindaca Angelini, creando una frattura insanabile e finendo per essere ‘scomunicata’ dalla stessa sindaca. Poi, ma solo in apparenza, il gruppo serrò le fila giurando fedeltà a Daniela Angelini. Ma non i Villa. Basta ricordare i primi giorni di giugno quando il senatore Lombardo battezzò il coordinamento del novello gruppo di Azione. Nella foto di rito con tanto di bandiera del partito di Calenda c’era anche Mauro Villa, lo stesso nome che si ritrova nel documento contro la ex sindaca firmato dagli associati ad Uniamo Riccione. E dire che nello scacchiere cittadino, Azione e Uniamo sono oggi su fronti opposti.

Mauro Villa e parenti non sono certo gli unici firmatari. La presa di posizione è sostenuta da membri noti quali ad esempio Andrea Del Bianco, già candidato sindaco del Movimento 5 stelle, e Roberta Poltrandolfo, sua moglie. Non è dato sapere invece chi sarebbero i pentiti di cui ieri ha parlato Angelini: firmatari che l’avrebbero chiamata in mattinata per fare un passo indietro. Intanto Valentina Villa si è avvicinata ad Azione e può mettersi seduta a guardare il regolamento dei conti in Uniamo. Chissà se in futuro sarà raggiunta da altri ex.