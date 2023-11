La battaglia del sindacato degli inquilini

Si apre oggi a Riccione l’assemblea nazionale del Sindacato inquilini della Cisl. "Ascoltare i bisogni, organizzare la tutela, fare sindacato" è il tema dell’appuntamento che richiamerà un centinaio tra dirigenti, quadri e operatori del Sicet da tutta Italia. I lavori inizieranno nel primo pomeriggio con i saluti del segretario generale della Cisl Emilia-Romagna Filippo Pieri e la relazione introduttiva del segretario generale del Sicet Cisl nazionale Fabrizio Esposito. Dopo un ampio spazio dedicato al dibattito, la prima giornata si concluderà con l’intervento del segretario confederale della Cisl nazionale Andrea Cuccello. Domani la ripresa del dibattito è fissata per le 9 e le conclusioni di Esposito sono programmate per le 12.30. "Questo appuntamento - spiega Esposito - è importante per due ordini di motivi: in primis, perché ci consente di fare il punto sul piano organizzativo in un’ottica di miglioramento continuo della nostra capacità di leggere, intercettare e rappresentare nei territori i bisogni di milioni di famiglie che vivono in affitto; in secondo luogo, è l’occasione per rilanciare la nostra azione sindacale per sollecitare governo e Parlamento ad adottare misure in favore di un vero welfare abitativo, cosa che in questo paese manca da almeno un trentennio".