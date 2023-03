La battaglia dell’acqua tra cave e laghetti

"Vogliono usare l’acqua del depuratore per irrigare i campi, facendola pagare agli agricoltori". Il commissario di Forza Italia di Santarcangelo, Walter Vicario attacca frontalmente l’assessore riminese all’ambiente Anna Montini che ha parlato del progetto di utilizzo delle ex cave lungo il Marecchia per farne bacini al servizio dell’agricoltura. Si tratterebbe della ex cava In.Cal System e dei laghi Azzurro e Santarini. "L’intento - attacca Vicario - è solo speculare sulle spalle dei contadini". Secondo Vicario l’acqua del depuratore andrebbe a ricaricare i due laghi di Santarcangelo. "Ma perché l’acqua del depuratore non la bevete voi?". Per prima cosa l’acqua non andrebbe nelle condotte della rete potabile, ma sarebbe usata per l’irrigazione. Secondo punto: cosa ne pensano gli agricoltori? "Siamo assolutamente favorevoli ai progetti che stanno procedendo : premette Lorenzo Falcioni, il referente di Cia per Rimini – Innanzitutto si tratta di due diversi progetti, che permetterebbero non solo alle aziende agricole esistenti di avere risorsa idrica, sempre più scarsa, ma consentirebbero di aumentare le superfici agricole con ben 800 nuovi ettari serviti dall’irrigazione". Il progetto del Consorzio di bonifica, candidato al Pnrr, prevede la costituzione dei bacini idrici con argille per evitare la dispersione nel sottosuolo dell’acqua che verrebbe raccolta nel periodo delle piogge. Una condotta porterebbe quest’acqua fino all’altezza di Ponte Verucchio per servire un’ampia area agricola. Il secondo progetto, spiega Falcioni, è quello di Romagna acque e prevede l’utilizzo dell’acqua pulita che esce dal depuratore evitandone la dispersione in mare, portandola con una condotta a monte. "Nulla vieta – chiude Falcioni – di coniugare nel migliore dei modi entrambi i progetti".

Andrea Oliva