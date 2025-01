La battaglia di Algeri sullo schermo della Casa del popolo

Oggi alle 21 nella Casa del popolo in via Pascoli a Rimini si terrà il secondo appuntamento della rassegna cinematografica Cinema e resistenza. Sullo schermo il film ‘La battaglia di Algeri’, pellicola realizzata da un grande maestro del cinema come Gillo Pontecorvo. Un film a metà strada tra il documentario storico e l’estetica neorealista, accompagnato dalla colonna sonora realizzata da Ennio Morricone. Il film ha vinto il Leone d’Oro e il Premio della Critica Internazionale al Festival di Venezia 1966 e ha ricevuto 3 nominations agli Oscar. Ingresso gratuito per i soci dell’Associazione Macondo.