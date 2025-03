La battaglia di medici e infermieri: "Riconosceteci gli anni lavorati a San Marino": partono le diffide

Si sentono trattati come sanitari di serie B. E dopo i ripetuti solleciti, hanno deciso di diffidare la Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino per ottenere giustizia. Loro sono medici, infermieri, operatori socio-sanitari dipendenti dell’Ausl Romagna che hanno lavorato per anni nella sanità sammarinese, ma che non si vedono riconoscere l’anzianità di servizio del periodo lavorato sul Titano ai fini retributivi e pensionistici. La questione si trascina da anni, è ben nota alle autorità italiane e sammarinesi ma resta irrisolta. Un gruppo di sanitari si è rivolto all’avvocata Jessica Valentini – esperta in diritto del lavoro dello studio legale Cedrini e Zamagni – per provare a risolvere la situazione una volta per tutte. La Valentini ha scritto prima al ministero della Salute, ma da Roma la risposta è stata che, non trattandosi di uno Stato dell’Unione europea, per il riconoscimento degli anni di servizio a San Marino ai fini retributivi e pensionistici è necessario rivolgersi alla Regione Emilia Romagna e alle autorità sammarinesi. Così ha fatto la Valentini, per conto di 37 sanitari che hanno lavorato a lungo a San Marino. "I rapporti tra Italia e San Marino – ricorda l’avvocata – sono disciplinati dall’accordo bilaterale stipulato il 31 marzo 1939 che è tuttora il principale riferimento normativo. Tuttavia quest’accordo non si occupa specificamente del riconoscimento dell’anzianità di servizio dei lavoratori sanitari". Da anni i sanitari chiedono di risolvere la situazione, ma "le risposte ricevute finora dalle autorità italiane e sammarinesi sono state negative. Le giustificazioni addotte sono principalmente due: l’assenza di una norma specifica per il riconoscimento dell’anzianità di servizio e il fatto che San Marino faccia parte dell’Unione europea, il che impedisce l’applicazione delle leggi comunitarie e quindi del riconoscimento reciproco dell’anzianità di servizio".

Dopo i ripetuti solleciti, si è arrivati alle lettere di diffida da parte del gruppo dei sanitari alla Regione Emilia Romagna e alle autorità sammarinesi, in particolare alla Segreteria di Stato del lavoro. "Tra i professionisti che si sono rivolti a me – continua la Valentini – ci sono alcuni tra i migliori chirurghi e specialisti che lavorano a Rimini e nel resto della Romagna. Professionisti che sono stati a San Marino, in alcuni casi, anche per 10 o 15 anni, e che subiscono un trattamento diverso solo per la mancaza di una norma che riconosca gli anni lavorati sul Titano". Per questo "i sanitari sperano che l’Italia, l’ Emilia Romagna e San Marino possano finalmente collaborare per stipulare quanto prima una convenzione bilaterale, che consenta il reciproco riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata tra i due Paesi. Sarebbe sufficiente un accordo bilaterale che regoli in modo chiaro e definitivo questo riconoscimento, dando finalmente una risposta concreta alle esigenze dei lavoratori".

Manuel Spadazzi