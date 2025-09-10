La battaglia legale del condominio Nettuno. Raccolte mille firme per evitare la stangata

Mille firme per salvare il condominio Nettuno di viale Tasso a Riccione. La petizione avanzata dai residenti sul web all’indirizzo https://www.change.org/p/salviamo-il-condominio-nettuno-comune-di-riccione ha raccolto per l’esattezza 1.107 firme. Davvero tanti quelli che hanno risposto alla chiamata dei residenti. La maggior parte di chi ha sottoscritto la petizione non è di Riccione. Sono arrivate adesioni anche da Stati Uniti, Messico e da un italiano a Singapore.

La battaglia degli inquilini del condomino va avanti da mesi. L’edificio è stato costruito nel 2003 con permesso di costruzione rilasciato dal Comune di Riccione. Ma per i vicini qualcosa non andava e così è iniziata una lunga battaglia legale che ha portato nel 2018 il Giudice amministrativo ad annullare la concessione edilizia a causa di irregolarità edilizie. "In risposta a questo - scrivono i condomini -, invece che sistemare la situazione, il Comune ha ordinato ai condomini la demolizione dell’intero fabbricato senza cercare una soluzione".

La richiesta dei proprietari è semplice: "Il Comune risolva il problema e ripristini la regolarità urbanistica del condominio, senza chiedere nessun onere a noi, che abbiamo acquistato in buona fede i nostri appartamenti". I condomini hanno già avuto diversi contatti con gli uffici tecnici, ma l’ipotesi della regolarizzazione a costo zero non è stata ad oggi considerata dagli uffici. Anzi, l’ipotesi di una sanatoria pare abbia costi considerevoli.