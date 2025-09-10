Nella stanza di un santo
Nella stanza di un santo
La battaglia legale del condominio Nettuno. Raccolte mille firme per evitare la stangata
10 set 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
La battaglia legale del condominio Nettuno. Raccolte mille firme per evitare la stangata

Mille firme per salvare il condominio Nettuno di viale Tasso a Riccione. La petizione avanzata dai residenti sul web all’indirizzo https://www.change.org/p/salviamo-il-condominio-nettuno-comune-di-riccione ha raccolto per l’esattezza 1.107 firme. Davvero tanti quelli che hanno risposto alla chiamata dei residenti. La maggior parte di chi ha sottoscritto la petizione non è di Riccione. Sono arrivate adesioni anche da Stati Uniti, Messico e da un italiano a Singapore.

La battaglia degli inquilini del condomino va avanti da mesi. L’edificio è stato costruito nel 2003 con permesso di costruzione rilasciato dal Comune di Riccione. Ma per i vicini qualcosa non andava e così è iniziata una lunga battaglia legale che ha portato nel 2018 il Giudice amministrativo ad annullare la concessione edilizia a causa di irregolarità edilizie. "In risposta a questo - scrivono i condomini -, invece che sistemare la situazione, il Comune ha ordinato ai condomini la demolizione dell’intero fabbricato senza cercare una soluzione".

La richiesta dei proprietari è semplice: "Il Comune risolva il problema e ripristini la regolarità urbanistica del condominio, senza chiedere nessun onere a noi, che abbiamo acquistato in buona fede i nostri appartamenti". I condomini hanno già avuto diversi contatti con gli uffici tecnici, ma l’ipotesi della regolarizzazione a costo zero non è stata ad oggi considerata dagli uffici. Anzi, l’ipotesi di una sanatoria pare abbia costi considerevoli.

