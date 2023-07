La battaglia legale Non pagano la tassa: 14 albergatori assolti

Un calvario giudiziario durato diversi anni, che si è concluso con il proscioglimento di 14 albergatori – quasi tutti riminesi – finiti alla sbarra in quanto accusati di mancato versamento della tassa di soggiorno. In primo grado gli imprenditori erano stati riconosciuti colpevoli di peculato, ma i loro legali – tra cui gli avvocati Umberto De Gregorio, Marco Pastocchi, Gilberto Gianni, Massimiliano Cornacchia, Gianluca Brugioni e altri ancora – hanno presentato appello. L’altro ieri la terza sezione della Corte d’Appello di Bologna ha dunque assolto gli albergatori, riconoscendo che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Tutto ciò in applicazione di una norma che sostanzialmente è andata a sanare, sotto il profilo penale, la posizione di tantissimi imprenditori del settore turistico che hanno rischiato di incappare in condanne severe dopo le denunce per omesso versamento dell’imposta di soggorno. La norma in questione è contenuta nell’articolo 5-quinquies della legge di conversione del Dl n.1462021, che di fatto rappresenta una "interpretazione autentica" del decreto-rilancio del maggio del 2021. A seguito dell’entrata in vigore di quest’ultimo, infatti, l’albergatore non viene più individuato come incaricato del pubblico servizio. Di fatto, il provvedimento ha stabilito che l’omesso, ritardato o parziale versamento della tassa di soggiorno debba essere punito solamente con una sanzione amministrativa. A seguito dell’emanazione del decreto, si era aperto un contrasto interpretativo in merito all’applicazione nel periodo precedente il 19 maggio del 2020. Un nodo che è stato sciolto proprio grazie all’articolo 5-quinquies. I fatti contestati agli albergatori riminesi risalivano al 2017. Una trentina, in tutto, i gestori di hotel finiti sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza. Venticinque di loro erano approdati al processo con rito abbreviato e in diversi casi erano state pronunciate sentenze di condanna (benché con pena sospesa). Quattro di loro erano assistiti dagli avvocati De Gregorio e Pastocchi.

"Esprimiamo soddisfazione per la conclusione di questa vicenda, alla quale si è approdati attraverso il naturale recepimento dell’articolo 5-quinquies della legge di conversione del Dl n.1462021 e che di fatto riabilita il nome di imprenditori seri e onesti, sempre attenti ad operare nel rispetto della legalità" dicono i legali" commentano i legali.

Lorenzo Muccioli