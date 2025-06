La battaglia nei forum. Il centrodestra festeggia: "Ora la sfida è governare"

La politica e i comitati irrompono nei nuovo forum dei quartieri. Fin qui sono stati eletti i vertici di 8 dei 12 nuovi forum, che hanno preso il posto dei vecchi consigli di quartiere. Il centrodestra esulta dopo la doppietta ottenuta in due giorni. Giovedì prima seduta del forum di San Giuliano e delle Celle, tra i più popolosi: conta oltre 13.400 residenti. L’ha spuntata Giancarlo Tocci, membro del comitato cittadino di San Giuliano. Tocci è stato votato presidente, Franca Saccà vicepresidente, Damiana Bertozzi del Pd eletta segretaria. L’altra sera la prima assemblea del forum del centro storico. Fratelli d’Italia ha mosso le truppe, portando tanti militanti e simpatizzanti. E il Pd, venuto a sapere della mobilitazione del centrodestra, ha cercato a sua volta di portare più gente possibile. Ma alla fine ha vinto (a mani basse) il centrodestra. La presidenza è andata a Michele Morri, 23 anni, studente di giurisprudenza, figlio di un avvocato, iscritto ai giovani di Fratelli d’Italia. Eletto vicepresidente Andrea Brunelli, un passato nel M5s, molto attivo col comitato dei residenti di via Ducale. E Patrick Mezzavia, già coordinatore del comitato del centro storico, è stato eletto segretario. Morri ha battuto (di 4 voti) Francesca Panozzo, studiosa di storia e figlia dell’editore. Il giorno dopo esulta Carlo Rufo Spina, consigliere di Fratelli d’Italia, uno dei ’registi’ della vittoria nei forum. "È un risultato che testimonia l’impegno e il lavoro fatto in questi mesi in città. Va dato merito anche a Claudio Mazzarino (il segretario comunale di FdI) per la visione e l’azione politica che hanno favorito l’affermazione di una figura giovane e competente come Morri".

Il centrodestra aveva già trionfato un mese fa alle elezioni del forum di borgo San Giovanni e Lagomaggio, con Davide Frisoni di Forza Italia eletto presidente. Decisive le alleanze con vari comitati cittadini per cercare di fermare l’avanzata del Pd, che si è affermato in diversi forum. Ma la vicesindaca Chiara Bellini, che ha lavorato per mesi all’istituzione dei nuovi forum di quartiere, fa notare che "le elezioni dei vertici sono solo il primo passo. Chi è stato eletto (il mandato dura un anno) adesso è atteso dal lavoro più impegnativo: dovrà coordinare i forum, predisporre insieme ai partecipanti le delibere e le proposte da presentare alla giunta. Su questo si misureranno le capacità effettive degli eletti nei forum".

Manuel Spadazzi