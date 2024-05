La battaglia per la balneazione. Le fogne non fanno più paura, ‘ripulita’ anche Viserbella

I magnifici sette. Insolito associare il termine magnifico a una fogna, ma è sulla balneabilità delle acque che Rimini si gioca il futuro turistico in estate. L’intervento che verrà realizzato entro l’avvio della bella stagione a Viserbella, a ridosso dello scolmatore La Turchia, rappresenta il settimo tassello di un Psbo, piano per la salvaguardia della balneazione, che dal 2013 ad oggi ha visto via via mettere in sicurezza gli sfioratori a mare, grazie a vasche di prima pioggia e divisione delle reti fognarie. Un lavoro che ha permesso ad oggi di avere sei scarichi in sicurezza, dunque al riparo da divieti di balneazione per sostanze immesse in mare.

Il bacino di Viserbella sarà il prossimo. Nei mesi scorsi è stato interessato dai lavori di separazione delle reti. Entro l’inizio dell’estate sarà trasformato in sfioratore di sole acque meteoriche. "Una volta completate le ultime lavorazioni e terminate le indagini sulle acque, si potrà quindi procedere alla declassificazione dello scarico, superando così anche in quello specchio di mare i divieti di balneazione" assicurano dal Comune. Con il ‘Viserbella’ saliranno a 7 i bacini trasformati sugli 8 scarichi che prevedono la separazione delle reti fognarie. In estate all’appello mancherà solo il bacino Brancona, tra Viserbella e Torre Pedrera, i cui lavori prevedono il completamento il prossimo anno. A questo lavoro si aggiunge la piena funzionalità dell’impianto di piazzale Kennedy che ha annullato i divieti di balneazione nel tratto di mare corrispondente, precisano dal municipio.

Acque pulite nella zona di Rimini nord, mentre a sud si attende l’avvio del grande cantiere che in un sol colpo dovrà mettere in sicurezza gli scarichi a mare e regalare a ridosso della spiaggia un Parco del mare tra verde, sport, fontane e passeggiate.

Balneazione e riqualificazione andranno di pari passo. Saranno realizzati due nuovi presidi idraulici a Rimini sud, tra Bellariva e Rivazzurra, trasformando in sfioratore di sole acque meteoriche anche il Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella. Verrà costruita una vasca di laminazione e prima pioggia in corrispondenza della fossa Colonnella 2 in piazzale Arturo Toscanini. Mentre un’altra vasca di laminazione verrà realizzata per la fossa Rodella nella zona dei giardini Artemisia. Il cantiere vero e proprio partirà in autunno, ma qualche intervento lo si è già visto per spostare i sottoservizi. Questa prima fase terminerà entro maggio.

Sotto le vasche in fondo a viale Firenze e in corrispondenza dei Giardini Artemisia nasceranno due belvedere, sull’esempio di quanto già realizzato in piazzale Kennedy. "Ci stiamo avvicinando al momento decisivo per avviare la conclusione di questo intervento a Rimini sud - dice l’assessore Anna Montini - I risultati degli investimenti fatti finora sono evidenti, sia per il risanamento ambientale che per la sicurezza idraulica e la riqualificazione con il Parco del mare".

Andrea Oliva