La battaglia su anfiteatro e Ceis: "La Lega non conosce la storia"

"Sì" al recupero dell’anfiteatro e alla sua valorizzazione. "No alla ’guerra ideologica’ sul monumento e sul futuro del Ceis". Dopo il pressing della Lega sull’anfiteatro, arriva la stizzita replica di Jamil Sadegholvaad. Perché il tema, si sa, è delicato. Fa litigare da decenni chi è a Palazzo Garampi e chi siede sui banchi della minoranza. In ballo c’è il recupero di uno dei monumenti più trascurati di Rimini, nonostante il suo valore, ma anche la scuola del Ceis, che l’anno prossimo festeggerà 80 anni. Dopo il sopralluogo eseguito l’altro ieri, insieme alla soprintendente Federica Gonzato, il deputato Jacopo Morrone e il consigliere comunale Enzo Ceccarelli sono tornati alla carica: "Gli studi dimostrano che i resti dell’anfiteatro in vista sono solo una minima parte di quello che c’è sotto terra. Dopo anni di infinite discussioni va avviato subito un tavolo, insieme ai tecniti e a tutte le parti politiche, per far ripartire gli scavi archeologici e trovare una soluzione per il Ceis".

La Lega incalza e il sindaco non rimane in silenzio. "Fa sinceramente piacere che l’onorevole Morrone e il consigliere Ceccarelli, motivati probabilmente dalla competizione interna con Fratelli d’Italia – dice sarcastico Sadegholvaad – abbiano scoperto in una giornata di maggio due eccellenze riminesi come l’anfiteatro romano e lo straordinario progetto educativo del Ceis. Ci conforta il fatto che, per la loro visita guidata, abbiano richiesto la presenza della soprintendente Federica Gonzato, massima conoscitrice della storia di quel pezzo di città. Nessuno come la dottoressa Gonzato avrà spiegato meglio il valore di quello che c’è sotto e che c’è sopra, straordinario in entrambi i casi, così come l’inutilità, anzi la nocività, di un approccio da ‘guerra ideologica’". Sadegholvaad ricorda alla Lega che "è in corso l’incarico affidato (a gennaio) in accordo con la Soprintendenza a due archeologi, per lo studio approfondito di tutta la documentazione riguardante l’area. Un passo obbligato per ogni successiva valutazione, fondata sul bene comune e non sull’interesse iconoclasta di questo o quel partito". E allora "bene l’invito a lavorare assieme e aver allargato la conoscenza di una parte di città, caratterizzata da due meravigliose esperienze che convivono insieme da 80 anni...". Da Palazzo Garampi ricordano poi alla Lega che "sono stati già messi a bilancio 500mila euro" per la nuova campagna di scavi e la valorizzazione dell’anfiteatro romano. Un impegno "scritto nero su bianco".

Manuel Spadazzi