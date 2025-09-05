La battaglia sui polli: "Ora controlli rigorosi"

Si continua a discutere a Maiolo e in alta Valmarecchia per l’allevamento avicolo della Fileni previsto a Cavallara. Secondo i comitati locali l’allevamento non rispetterebbe i criteri minimi per essere definito biologico. L’azienda marchigiana ha però replicato parlando di "ricostruzioni fallaci, che mirano a fornire una rappresentazione distorta della situazione". Mercoledì sera, al teatro Sociale di Novafeltria, c’è stato l’incontro pubblico promosso dai comitati ‘Amici della Valmarecchia’ e ‘Stop Allevamenti Intensivi’, che ha visto la partecipazione di circa 150 persone, preoccupate per un progetto che, sostengono, rischierebbe di stravolgere il territorio. Tra i relatori anche l’ingegnere Claudio Tonelli, in collegamento dalla Sicilia, che ha segnalato come secondo lui ci sarebbero diverse problematiche di tipo urbanistico: cartelli di cantiere incompleti, capannoni mai demoliti, recinzioni mai installate nonostante le prescrizioni di Arpae e Soprintendenza. Poche ore prima dell’evento, Fileni ha inviato una nota annunciando l’imminente accasamento di 54.000 polli di razza Ranger. Dovrà essere garantito lo spazio minimo di pascolo previsto dal biologico: 4 mq per capo.

"Servono controlli rigorosi e costanti – ha detto Andrea Tesei, del comitato ‘Per la Vallesina’ –. Non si può aspettare che i disagi emergano per agire". La giornalista Giulia Innocenzi ha criticato l’assenza dei sindaci, eccetto quello di Talamello, e ha invitato a ripensare il sistema alimentare. Durante la serata sono stati raccolti 842 euro, destinati a centraline per il monitoraggio ambientale e spese legali. Il consigliere regionale Nicola Marcello (FdI), presente all’incontro, ha accusato il Pd "per il silenzio assordante e l’assenza sua e dei suoi alleati" annunciando "un atto ispettivo in Regione": "Le preoccupazioni dei cittadini – dice Marcello – sono fondate. Bisogna vigilare non solo sul rispetto delle regole ambientali e sanitarie, ma anche sull’utilizzo dei fondi pubblici che finanziano queste strutture".