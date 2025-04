La battaglia sulle case di via Feleto. Vince il Comune, vanno demolite: "Siamo disperati: dove andremo?"

"Sono disperato. Ho speso ormai 50mila euro solo in avvocati e dal Comune non ci vogliono sentire. Vogliono mandarmi via e demolire. Non so più cosa fare". A parlare è Vincenzo Bruno uno dei residenti di via Feleto. Qui il Comune ha vinto una lunghissima battaglia legale con i proprietari e residenti della vecchia lottizzazione, ed ora chiede l’abbattimento degli edifici. Per capire le motivazioni che hanno portato alla richiesta di demolizione, bisogna risalire alla seconda metà degli anni ’80. L’allora proprietario di un vasto terreno partì con una lottizzazione, abusiva, vendendo diversi terreni per la conseguente costruzione. Crebbero case e attività produttive. In questi pezzi di terreno si formò anche la discoteca Classic. Ma nel 1988, dopo diverse compravendite effettuate, il Comune di Rimini emise un’ordinanza ‘di sospensione lavori di lottizzazione abusiva’. Quell’atto spiegava anche che le opere di costruzione in essere avrebbero dovuto essere subito interrotte. Poi la storia diventa sempre più complicata perché nel frattempo erano cresciute case e i proprietari avevano persino chiesto la sanatoria per condono. Vincenzo Bruno assieme alla moglie arriva in via Feleto nel 2005. "In quell’anno abbiamo acquistato la nostra abitazione, e lo abbiamo fatto aprendo un mutuo in banca. Abbiamo fatto tutto secondo quelle che erano le regole incluso il rogito dal notaio. Abbiamo anche sanato quelle che erano le irregolarità dell’abitazione, e tutto questo seguendo le indicazioni degli uffici comunali". Insomma, per Bruno tutto appare normale, dalla sanatoria ai documenti sull’abitazione in possesso dell’amministrazione. Ma ecco che nel 2012 "ci arriva una nuova ordinanza di sospensione" e si aggiunge un altra pesante tegola: entro 90 giorni le aree lottizzate sarebbero state acquisite di diritto al patrimonio comunale con conseguente demolizione. Visto il ‘peccato d’origine’ (la lottizzazione abusiva degli anni ‘80) anche chi era arrivato decenni più ardi, seguendo le norme, ne avrebbe subito le conseguenze. La storia di Bruno è quella di altre famiglie di via Feleto e dello stesso Classic, che di sloggiare e demolire non ne ha mai avuto alcuna intenzione. Tant’è che nel 2017, dopo una ventennale battaglia nei tribunali tra il locale e il Comune di Rimini con vittorie messe a segno dall’amministrazione, ecco che il Consiglio di Stato ribalta tutto e dà ragione alla discoteca, sospendendo i provvedimenti di demolizione emessi dal Comune. I giudici di Palazzo Spada si presero del tempo per capire meglio l’origine di tutto il problema, ovvero la lottizzazione abusiva del 1987. Negli anni successivi gli stessi eredi del proprietario che aveva dato il via alla lottizzazione, avevano ottenuto due sentenze favorevoli da parte del Tribunale di Rimini e della Corte di Appello di Bologna. Ma infine era arrivata la Cassazione che con sentenza dello scorso febbraio aveva accolto la tesi del Comune, ovvero: il terreno deve essere acquisito dall’ente. In forza della sentenza oggi il Comune potrebbe acquisire il terreno del signor Bruno e della moglie, facendoli andar via, e demolendo la loro casa. "Non so più cosa fare - riprende Bruno -. Abbiamo provato a cercare un punto di incontro con il Comune, ma non ne vogliono sapere". Il caso diventa anche politico. Matteo Zoccarato, consigliere della Lega, presenterà una interrogazione. "Vorrei sensibilizzare il sindaco e chi per lui, affinché si trovi una soluzione che soddisfi tutti e ponga la parola fine ad una vicenda giudiziaria inqualificabile che si protrae da ormai 40 anni, senza arrivare a epiloghi drammatici nei confronti delle numerose famiglie riminesi coinvolte". Per Zoccarato, "parliamo di famiglie che nel corso degli anni hanno pagato Imu, Ici, Tari, sanatorie, si sono visti riconoscere l’abitabilità e, nel corso del tempo, hanno perfino acquistato e venduto, su basi peraltro fondate, alla luce delle numerose sentenze che hanno dato loro ragione. Chiedo che l’amministrazione finalmente sotterri l’ascia di guerra e ponga fine a questa odissea, proponendo una formula sostenibile che permetta di regolarizzare la situazione, senza sbattere per strada numerosi riminesi per bene".

Andrea Oliva