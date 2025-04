La battaglia sulle reti del gas resta in sospeso

La battaglia del gas contro il Comune di Rimini non è finita. Il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio dopo il ricorso di Italgas Reti spa contro l’aggiudicazione da parte del Comune di Rimini (come Comune capofila) ad Adriagas spa della concessione per 12 anni del servizio di distribuzione del gas nell’Atem di Rimini, ovvero l’area territoriale. Quello di Italgas Reti spa non è l’unico ricorso contro l’aggiudicazione delle reti. A fare ricorso ci ha pensato anche il Comune di Riccione perché non ritiene i criteri stabiliti, adeguati. Nel caso di Italgas, invece, si tratta della società arrivata seconda, dunque perdente.

Lo scontro ha visto Italgas Reti spa chiedere tutta la documentazione al Comune, e presentare ricorso per non averla ottenuta. Un contenzioso che ha portato i giudici di Palazzo Spada ad accogliere in parte la richiesta di accesso agli atti, sospendendo però la decisione in attesa del parere della Corte di giustizia Europea. Ad oggi la battaglia del gas non si è ancora conclusa. Se da una parte la richiesta del secondo arrivato, ovvero sospendere la validità dell’aggiudicazione da subito, non ha trovato accoglimento, resta in piedi il contenzioso in attesa dell’esito del ricorso sull’accesso agli atti. Così si continua ad aspettare, mentre al Comune di Riccione attendono che si esprimano i giudici. In questo caso l’amministrazione comunale era ricorsa perché il sistema adottato nel bando per dare un valore alle reti aveva valutato quelle nel territorio di Riccione per pochi milioni di euro, mentre per il Comune andava considerato un altro metodo che avrebbe portato al municipio, intenzionato a vendere, molti più milioni in cassa.