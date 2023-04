La battaglia sull’ex Questura "Non vogliamo il supermercato"

Area ex questura da riqualificare e togliere dal degrado. Ma non a tutti i costi: non serve un maxi-insediamento commerciale. Comune e proprietari si siedano attorno a un tavolo per fare chiarezza sul progetto Rimini Life. Confcommercio, Confesercenti e Cna (quasi) all’unisono sul progetto firmato Asi, Ariminum Sviluppo Immobiliare. Sulla scia di quanto affermato di recente dal sindaco Jamil Sadegholvaad: no a 6.000 metri quadri di commerciale, tra i 1.500 di supermerceto e 4.500 per servizi tecnici e magazzino. "Che prezzo dovrà pagare la città – dice Gianni Indino, Confcommercio – per la riqualificazione dell’area ex questura? Da un lato è improrogabile lo sblocco per ridare vitalità a questa parte della città, ma Rimini non può più permettersi errori. È dunque auspicabile e urgente che si faccia chiarezza sul progetto di riqualificazione e che vengano resi noti i piani... Se il progetto prevede 1.500 metri quadri dedicati alla vendita e 4.500 ai servizi tecnici, si tratta di proporzioni che lasciano pensare ad un utilizzo diverso da magazzini e servizi correlati al supermercato. Se fosse davvero una piattaforma logistica, sarebbe un progetto insostenibile per Rimini". E comunque "di nuovi supermercati non si sente la mancanza – aggiunge Indino –. Non è questione ideologica, nè di marchi o insegne". "È fondato il nostro timore – afferma Mirco Pari, direttore Confesercenti – che una volta realizzata una struttura da 6.000 mq, la superficie commerciale non si fermi a 1.500 mq, ma possa arrivare fino a 4.000 o 5.000 mq. Ci chiediamo come un privato possa avere speso 14 milioni e mezzo per acquisire l’area, per poi limitarsi a realizzare 1.500 metri quadrati". Di qui il "no al progetto". "Non possiamo che esprimere il desiderio – aggiungono Marco Polazzi e Davide Ortalli, rispettivamente presidente e direttore di Cna – che si riapra quanto prima il dialogo tra le parti, utile ad individuare piani di sviluppo alternativi. Non può essere il commerciale l’unico modello di business su cui poggiare l’operazione".

"Il vicepresidente nazionale di Confcommercio è presidente di Conad, società che ha partecipato all’asta – replica Marco Da Dalto, Rimini Life –. Sbaglio è vi è un leggero conflitto di interessi?... Questo fuoco di sbarramento congiunto post consiglio, che non si è visto quando Conad si è aggiudicata la prima asta, o quando la stessa si è aggiudicata in via definitiva le aree ex Gecos in via Giuliani o sulla recente autorizzazione per un supermercato Coop, rischia a questo punto di non vedere interessati solo i tribunali amministrativi, perché temo sempre di più che la questione non sia urbanistica".