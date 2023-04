La battaglia sullo stadio I tifosi della curva Est: "Idenficati in massa dopo gli striscioni"

"Alla fine di una consueta riunione settimanale della curva in un bar della città, una ventina di poliziotti irrompe all’interno mentre fuori le auto di servizio bloccano tutte le vie di accesso. Una cosa mai successa almeno negli ultimi trent’anni". A raccontarlo sui social sono gli stessi tifosi del Rimini calcio. E sono sempre loro, i ragazzi della curva Est, a riferire di come negli ultimi giorni, a loro dire, dopo gli striscioni apparsi la scorsa domenica al ‘Romeo Neri’ contro il sindaco Jamil Sadegholvaad, i controlli da parte delle forze dell’ordine si stiano ripetendo sistematicamente. Una protesta nuova che nasce da una questione vecchissima: la curva dello stadio cittadino, quella dei tifosi di casa, è troppo lontana dal campo. Da qui gli incontri con il primo cittadino degli ultimi mesi, le aperture, poi le chiusure, i punzecchiamenti e alla fine la protesta che, settimana dopo settimana, si è fatta sempre più aspra. Fino allo striscione infelice esposto fuori dal ‘Romeo Neri’ domenica in occasione della gara tra Rimini e Montevarchi: "Mamma orsa vieni qua, mangia anche Sadegholvaad".

"Quando decidemmo di intraprendere la via della protesta – scrivono i tifosi – sapevamo benissimo a che cosa saremmo andati incontro. D’altronde mettersi contro i patrizi, è spesso sconsigliato e svantaggioso. Ma il nostro orgoglio, da plebei quali siamo, è ben più grande delle ingiustizie a cui siam sottoposti. Negli anni passati per difendere la nostra curva e la nostra città, abbiamo più volte assaporato il sapore della repressione, in tutte le salse. Quello che è successo giovedì sera, invece appare come una novità assoluta". Durante i controlli dei documenti di tutti i presenti, "come sempre battutine e provocazioni, un classico all’italiana – continuano – La cosa più grave è che questi controlli sono ripetuti negli ultimi giorni, in diversi locali della città, specificatamente frequentati da ragazzi della curva. Neanche una settimana fa abbiamo alzato i toni della protesta rispetto alla gestione del Comune, che si svena per i maxi eventi ma boicotta il calcio (e più in generale lo sport) e anche chi lo segue. Non vorremmo, ma a pensar male...".

Intanto sulla questione dello stadio e dei lavori partiti in vista del concerto di Vasco Rossi è tornato anche lo stesso Jamil Sadegholvaad. Lo ha fatto giovedì sera, rispondendo in consiglio comunale a un’interrogazione. Il sindaco ribadisce che "i lavori in corso non servono ‘solo’ per il concerto di Vasco. Grazie a questi interventi d’ora in poi il ‘Romeo Neri’ potrà ospitare grandi concerti ed eventi, come purtroppo non accadeva da 20 anni. Non solo, grazie a questo adeguamento lo stadio sarà più ‘appetibile’ per una futura gestione dell’impianto se dovesse arrivare una proposta, da parte dei privati, per gestire il ’Romeo Neri’".

La minoranza ha chiesto un consiglio comunale a metà maggio per discutere proprio di questo. "E’ così – continua il sindaco- e in quella sede faremo il punto sugli interventi in essere e su quelli che verranno per migliorare lo stadio. Questa amministrazione in un anno e mezzo ha messo in bilancio oltre 3 milioni di euro per rendere più fruibile l’impianto, dal rifacimento del manto ai 2,5 milioni di euro stanziati per la copertura del settore dei distinti". Lavori, questi, che dovrebbero partire nel 2024. "Non voglio anticipare alcuna altra novità – conclude il sindaco – In consiglio comunale annunceremo la nostra programmazione sul ’Romeo Neri’ e sul resto dell’impiantistica sportiva, visto che questa amministrazione vuole continuare a investire su di essa, ritenendo lo sport un fattore sociale e relazionale indispensabile alla vita della città. È tempo, in questo senso, di colmare i ritardi accumulati in passato".

Donatella Filippi

Manuel Spadazzi